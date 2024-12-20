Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб спортсмен из Одесской области Сергей Мищенко. Фото

Украина потеряла еще одного отважного защитника – Сергея Мищенко, спортсмена и активиста из Одесщины. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания.

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Об этом сообщила Одесская Областная Футбольная Ассоциация. Сергей Мищенко был известен как талантливый футболист и тренер.

Он возглавлял футбольную команду "Чайка" Холоднобалковского сельского совета, которая неоднократно становилась чемпионом Беляевского района. Также он выступал за команды, участвовавшие в чемпионате Одесской области.

Его деятельность не ограничивалась только футболом. Сергей был общественным активистом и членом федерации футбола Беляевского района, оставив свой вклад в развитие спорта на местном уровне.

С началом полномасштабного вторжения Сергей Мищенко добровольцем ушел на фронт вместе со своим сыном. Несмотря на полученное ранение, после восстановления он вернулся на передовую, не желая покидать своих собратьев.

К сожалению, вражеский пуля унес его жизни. Сергей погиб, защищая свою Родину, семью и родную землю.

Прощание с Сергеем Мищенко состоится 20 декабря в его родном селе Холодная Балка.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице Одессы от полученных на фронте травм скончался военный из Киевской области Виталий Науменко. Сердце украинского воина остановилось 6 декабря.

В Никополе на Днепропетровщине попрощались с 24-летним солдатом Владиславом Симоновым, погибшим во время выполнения боевого задания на Харьковщине. Он добровольцем стал в ряды ВСУ, служил стрелком штурмовой бригады.

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