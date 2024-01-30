Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб защитник Львовской области. Фото

28 января 2024 года во время минометного обстрела погиб сержант Юрий Цьона, житель с.Варяж Львовской области. Это произошло в районе населённого пункта Новоегоровка Сватовского района Луганской области.

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О смерти военного сообщил на своей Facebook-странице Сокальский городской совет. У Героя остались мама, жена, три дочери и внуки.

"Грустные новости одна за другой поступают в нашу общину с боевых позиций. Во время минометного обстрела в районе населенного пункта Новогоровка Сватовского района Луганской области погиб наш защитник, сержант Цена Юрий Евгеньевич, 1973 г.р.", — говорится в сообщении.

Юрия призвали на военную службу 29 марта 2022 года. Он служил инспектором пограничной службы, был помощником гранатометчика четвертой пограничной комендатуры быстрого реагирования воинской части 9938.

Сокальский городской совет выразил искреннее соболезнование семье Юрия Цьоны по поводу гибели Героя. О времени прибытия траурного кортежа и проведения похорон должны сообщить дополнительно.

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