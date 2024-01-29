Защищал границы Украины с 2014 года: в Житомире простились с погибшим военным Николаем Раинским. Фото и видео

В понедельник, 29 января, в Житомире простились с 33-летним военнослужащим Николаем Раинским, погибшим за нашу независимость. Герой защищал границы Украины с 2014 года, а умер в результате полученных ранений 26 января 2024 года.

Видео дня

Об этом сообщает "Суспільне". Николай родился в Житомире. Получил образование в лицее и профессионально-техническом училище.

После окончания лицея выбрал рабочую профессию и работал в бизнесе. Он прошел через все горячие точки АТО, участвовал в защите Иловайска и Бахмута. Николай Раинский скончался от полученных в боях ранений.

Защитник был награжден нагрудными знаками: "Ветеран Войны", "За образцовую службу", "Участник АТО", а также получил награду президента Украины "За участие в антитеррористической операции".

Бабушка погибшего воина Антонина рассказала, что Николай добровольно вступил в ряды ВСУ.

"Сам пошел в военкомат. Воевал постоянно. Был ранен осколками в голову и лежал в больнице в Черкассах. Был хорошим человеком, всегда веселый и любил людей", – отметила она.

Николая Раинского похоронили на Смолянском военном кладбище.

Ранее сообщалось, что, защищая Украину, в бою с оккупантами под Синьковкой Харьковской области погиб винничанин Олег Губернатор. На войну он отправился сразу после начала полномасштабного вторжения России вместе с родным братом Игорем.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину на Запорожском направлении фронта погиб 24-летний защитник Сергей Куценко из Чернигова. Он служил в 3-й БрОП Национальной гвардии Украины.

Напомним, что война, начатая государством-агрессором Россией, унесла жизнь еще одного талантливого украинца, вставшего на защиту государства в рядах Вооруженных сил. На фронте погиб актер Ривненского областного музыкально- драматичного театра Владимир Фединчук.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!