Отдал жизнь за Украину: под Бахмутом погиб доброволец-мусульманин Даниил "Моджахед" Ляшук. Фото

На войне с российскими захватчиками погиб защитник Украины Даниил "Моджахед" Ляшук. Предварительно, трагедия произошла утром 1 апреля в Донецкой области на Бахмутском направлении.

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Доброволец во время полномасштабного вторжения РФ в Украину уже получал ранение, но после лечения снова вернулся на фронт. О том, что Героя не стало, сообщило Facebook-сообщество "Ислам в Украине" со ссылкой на военного капеллана Хаджимурада Путилина.

"Для меня была честь воевать вместе, брат "Моджахед". Еще попьем крепкого чайку в лучшем из миров. Пусть Аллах примет твою душу", – написал Дмитрий Линько из батальона "Стугна".

Народный Герой Украины родился в городе Брест (Беларусь). В 14 лет переехал в украинский Крым, где выучился на моряка. Он так и не получил украинское гражданство, хотя защищал страну в АТО (ООС) с 2014 года.

Первое боевое ранение получил 19 января 2015-го в Луганской области. 18 августа 2022-го во время выполнения боевого задания он снова был ранен. Осколки попали в живот, легкие, печень. Тогда его группа взяла в плен двух российских солдат, а после ряда операций и реабилитации Ляшук снова стал в строй.

На Telegram-канале "Моджахеда" под названием DENI VENDETTI его собратья написали, что Ляшук был рожден героем и ты погиб как герой.

"Мы все будем помнить тебя вечно. Просим власть присвоить звание Героя Украины и предоставить гражданство посмертно герою, воевавшему за Украину", – говорится в сообщении.

В 2015-м Ляшук был задержан по делу о расследовании деятельности батальона "Торнадо" и бывшего комбата Руслана Онищенко. "Моджахеду" были представлены обвинения в ряде тяжких преступлений, но он все это отвергал. В июне 2021 года воин был освобожден решением суда.

Во время войны "Моджахед" защищал Киев и пригород как доброволец, весной-2022 участвовал в боях за Харьков. В июле официально вступил в ряды ВСУ, был направлен на защиту Николаевщины. Также известно, что он проводил диверсионные работы на территории оккупированной Херсонской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее на войне с российскими оккупантами погиб Артур Батий – сын председателя правления "Донецкоблгаза" Вадима Батия. Героя не стало под городом Бахмут Донецкой области в селе Богдановка.

– Также за Украину отдал жизнь редактор, переводчик и магистр культурологии Евгений Гулевич из Львова. После полномасштабного вторжения РФ он встал на защиту Родины, служил в 46-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ.

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