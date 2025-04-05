Отдал жизнь за Украину: в боях Донецкой области погиб бывший работник Запорожской АЭС. Фото

В боях с российскими оккупационными войсками погиб младший сержант Вооруженных сил Украины Сергей Непеин. Это произошло 25 марта 2025, во время выполнения боевого задания на Бахмутском направлении.

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Об этом сообщили глава Могилев-Подольского городского территориального общества Геннадий Глухманюк и мэр Энергодара Дмитрий Орлов. "Война продолжает приносить на нашу землю боль и тяжелые потери. Поступило печальное известие о гибели нашего земляка – младшего сержанта Вооруженных Сил Украины Непеина Сергея Алексеевича", – отметил Орлов.

Сергей Алексеевич был родом из Энергодара. Долгое время работал на Запорожской атомной электростанции, а затем начал собственное дело – полиграфию, которую хорошо знали местные жители.

Еще задолго до полномасштабного вторжения Сергей прошел ад Афганистана, впоследствии – боевые действия в зоне АТО/ООС. И когда в 2022 году Россия начала полномасштабную агрессию, он снова поднялся на защиту родной земли. Его родной город – Энергодар – находится под временной оккупацией, но Сергей верил в его освобождение и боролся за это до последнего дыхания.

Герой погиб 25 марта, защищая независимость и территориальную целостность Украины. Ему было 59 лет.

Прощание с Героем состоялось в Могилев-Подольской общине Винницкой области, где и похоронили Сергея Непеина.

"Искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная слава и память верному Сыну Украины!" – добавил Геннадий Глухманюк.

Как писал OBOZ.UA, ранее стало известно о гибели на фронте военного Сил обороны Романа Бочарова, которого считали пропавшим без вести. Воин пал 16 марта 2025 года, выполняя боевое задание. Он был родом из Хмельницкой области.

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