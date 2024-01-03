Отдал жизнь за Украину: в боях на Бахмутском направлении погиб старший лейтенант с Хмельнитчины. Фото

Украинский защитник Евгений Процюк погиб под Бахмутом, защищая Родину от оккупантов. Герой был родом из Хмельницкой области, ему навеки осталось 47 лет.

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О потере сообщили в Старосинявском поселковом совете. Там рассказали, что воин пал 22 декабря вблизи Клещиевки вследствие минометных обстрелов.

Евгений Процюк родился 6 апреля 1976 года в селе Харьковцы Старосинявского района Хмельницкой области. В 1993 году окончил Пасичнянскую школу, также учился во Львовском полиграфическом училище им. Ивана Федорова.

В 1994-1996 годах проходил срочную службу в Национальной гвардии Украины в Одессе. В 1997 году поступил в Тернопольский государственный педуниверситет им. Владимира Гнатюка.

Работал учителем истории, правоведения и экономики в Мшанецкой и Харьковецкой школах, а также педагогом-организатором и учителем истории в Цимбаловской школе.

С 2006 года по 2010 год был депутатом Харьковецкого сельского совета, председателем сельской организации "Союз молодежи Старосинявщины". Член Национального союза краеведов Украины (2010). Писал произведения, в которых поднимал тему правдивой, до недавнего времени скрываемой, украинской истории. Его произведения вошли в сборник "Розмай".

В 2014 году стал участником АТО, отслужил четыре года, получил звание старшего лейтенанта. Затем работал в одном из учебных заведений Киева, жил с женой.

24 февраля 2022 года вновь отправился защищать Украину, состоял в столичной теробороне, 24 января 2023 года был призван по мобилизации Бучанским районным ТЦК, служил в Донецкой области.

На фронте был заместителем командира батареи по морально-психологическому обеспечению 1-й минометной батареи 1-го механизированного батальона воинской части, старшим лейтенантом.

В поселковом совете отметили, что Евгений Процюк отдал свою жизнь за Родину, будучи преданным военной присяге и мужественно исполнив воинский долг в бою за Украину, ее свободу и независимость.

"Старосинявская территориальная громада выражает искренние соболезнования матери Галине Викторовне Процюк, брату Ивану Анатольевичу Процюку, жене Рите и всей семье Героя, родным и близким. Низко склоняем головы в скорби вместе с родными и знакомыми. ...Низкий поклон нашему Герою", – говорится в сообщении.

Прощание с Героем состоится в четверг, 4 января, в селе Харьковцы около 11 часов. Около 8:30 похоронная процессия будет двигаться из Хмельницкого в Харьковцы, поэтому жителей просят создать "живой коридор".

Как сообщал OBOZ.UA, 28 декабря на Херсонщине погиб старший матрос из Одесской области Николай Корниенко. Герой защищал Украину с первых дней вторжения РФ и до последнего выполнял воинский долг.