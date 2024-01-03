'Его жизненная свеча угасла': на фронте погиб матрос с Одесщины, с первых дней вторжения РФ вставший на защиту Украины. Фото

В Одесской области 3 января 2024 года простились с погибшим в боях с оккупантами старшим матросом Николаем Корниенко. Он 28 декабря получил смертельные ранения в Херсонской области.

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Воин встал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения России и до последнего вздоха выполнял свой воинский долг. Об этом сообщили в Белгороде-Днестровской районной государственной администрации.

"28 декабря 2023 после получения ранений несовместимых с жизнью, в районе населенного пункта Тягинка Бериславского района Херсонской области погиб старший матрос Корниенко Николай Иванович. С первых дней полномасштабного вторжения российских оккупационных войск на территорию Украины Николай Корниенко встал на защиту родной земли достойно выполнял свой военный долг, мужественно защищал страну от свирепого врага, защищая наш мирный сон и независимость нашего государства", – говорится в сообщении.

20 ноября воину исполнилось 38 лет.

На малой родине, в селе Шабо Белгород-Днестровского района, 3 января Героя провели в последний путь.

"Его жизненная свеча угасла, но память о мужественном воине-защитнике Николае Корниенко будет жить в наших сердцах вечно... Белгород-Днестровская районная государственная (военная) администрация выражает искренние соболезнования родным и близким героя. Низкий поклон родным павшего защитника. Вечная память Герою! Слава Украине!" – отметили в РГА.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб 37-летний защитник из Закарпатья. Петр Женунтий получил смертельные ранения 29 декабря в Донецкой области.

А в Черкассах простились сразу с двумя защитниками. 35-летний Леонид Мойся из облцентра до полномасштабного вторжения работал пожарным, а впоследствии на стройке. Его жизнь оборвалась в Луганской области. А 33-летний Андрей Былинкин из города Лубны работал слесарем на автозаводе "Богдан". Пал в бою с врагом в Донецкой области.

Также в боях с российскими оккупантами в Харьковской области погиб воин-гранатометчик Андрей Шаюк из города Бурштын Ивано-Франковской области. 17 января он мог бы отпраздновать свой 47-й день рождения.

2 января стало известно и о гибели воина из Волыни Ивана Козярчука. Свой последний бой 40-летний защитник из Елизаветина, под Луцком, принял 27 декабря вблизи населенного пункта Ивановское Бахмутского района.