Отдал жизнь за Украину: в боях с российскими оккупантами погиб защитник с Донетчины. Фото

В войне против агрессора погиб военнослужащий Александр Марин из Донецкой области. Его жизнь оборвалась в бою с оккупантами на восточном направлении фронта.

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Защитнику навеки осталось 37 лет. О потере сообщил Бурштынский городской совет Ивано-Франковской области.

Марин Александр Владимирович родился 14 июня 1987 года в селе Шевченко Покровского района Донетчины.

В Бурштынскую громаду на Прикарпатье мужчина с семьей, как ВПЛ, прибыл в начале декабря 2024 года. Уже 11 декабря его вместе с братом мобилизовали в ряды ВСУ.

Свой последний бой солдат Александр Марин принял на родном для него Донбассе 10 марта 2025 года, получив несовместимое с жизнью ранение во время вражеского артиллерийского обстрела.

"Он отдал самое дорогое – свою жизнь – за независимость и будущее Украины. Его мужество, преданность и самопожертвование навсегда останутся в нашей памяти. Искренне сочувствуем родным, друзьям и побратимам Александра. Вместе с вами разделяем боль этой невосполнимой потери. Вечная память Герою!"– отметили в громаде.

О дате встречи, прощании и чине похорон там сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Северском направлении фронта оборвалась жизнь 30-летнего воина Романа Кинаша из Ивано-Франковской области. Он служил старшим разведчиком и оператором FPV-дрона в рядах прикарпатской "десятки" – бригады "Эдельвейс".

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