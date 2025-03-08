Отдал жизнь за Украину: в боях Сумской области погиб капитан из Львовщины. Фото

Львовщина провела в последний путь защитника Украины Николая Андреевича. Воин погиб 27 февраля в боях против российских оккупантов в Сумской области.

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Погибший был капитаном и командиром стрелкового взвода воинской части А4046. Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Житель Шептицкого Николай Андреевич мужественно защищал Украину от захватчиков. Его смерть стала большой потерей для общества и страны.

"Был капитаном, командиром стрелкового взвода воинской части А4046. Погиб воин 27 февраля в Сумской области во время выполнения боевого задания", — говорится в сообщении.

Вечная память и уважение всем, кто отдал жизнь за свободу Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, погиб военный из Полтавщины Сергей Близнюченко. Свой последний бой воин 1996 года принял на Донецком направлении 22 февраля.

Ранее стало известно, что во время ракетного удара по Кривому Рогу 5 марта погиб воин, награжденный "Золотым Крестом". Уроженец Кировоградщины Владислав Меткий вырвался с фронта буквально на несколько дней, чтобы увидеться с семьей. 7 марта ему должно было исполниться 30 лет.

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