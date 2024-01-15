Отдал жизнь за Украину: в боях в Луганской области погиб защитник из Одесщины. Фото

В борьбе за свободу Украины потерял жизнь военный Александр Юраш из Одесской области. Ему было 46 лет.

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Трагическое известие о гибели воина сообщили в Измаильской районной госадминистрации. Защитник до последнего был верен военной присяге и погиб во время выполнения боевого задания.

Воин проживал в селе Трудовое Килийской общины. На фронте у него было звание солдата. Александр потерял жизнь в бою 10 января 2024 вблизи населенного пункта Райгородка, Луганской области.

"К небесному войску присоединился еще один герой из Измаильского района. Мужественно обороняя Украину, во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Райгородка, Луганской области 10 января 2024 погиб солдат Александр Владимирович Юраш, 1977 года рождения, житель с. Трудовое Килийской общины", – сообщили в общине.

Ранее сообщалось, что в боях на южном направлении фронта погиб воин ВСУ Владимир Сосновский из Хмельницкой области. Он служил старшим стрелком в аэромобильном отделении одной из бригад.

Как сообщал OBOZ.UA, семья пограничника Сергея Кириленко, погибшего летом на фронте, на полученные после его гибели деньги приобрела FPV-дроны для его собратьев из Госпогранслужбы. Теперь эти дроны будут приближать победу, которую так и не смог увидеть Сергей.