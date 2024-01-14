Семья погибшего на войне 23-летнего Сергея Кириленко приобрела FPV-дроны для фронта на полученные выплаты

Семья пограничника Сергея Кириленко, погибшего минувшим летом на фронте, на полученные после его гибели деньги приобрела FPV-дроны для его побратимов из Госпогранслужбы. Теперь эти дроны будут приближать победу, которую так и не смог увидеть Сергей.

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Воин-пограничник не вернулся из боя, во время которого его побратимы прорвали линию обороны захватчиков на Запорожье. Об этом рассказали в ГПСУ.

"Семья павшего Сергея Кириленко на полученные выплаты приобрела FPV-дроны для пограничников", – отметили в ГПСУ, показав фотографии беспилотников, приобретенных семьей павшего в бою побратима.

В ГПСУ рассказывали, что в момент начала полномасштабной агрессии России Сергей Кириленко находился в Мариуполе. Он сразу же присоединился к обороне этого города на Азовском побережье и возглавил боевую группу, которая в течение двух недель сдерживала продвижение оккупационных войск.

Когда же продолжать оборону было уже невозможно, молодой офицер вывел побратимов из окружения.

После оккупации Мариуполя Сергей Кириленко присоединился к отряду спецназначения ДОЗОР в рядах ГПСУ. После прохождения дополнительной подготовки он снова отправился на передовую.

Смерть в бою воин встретил летом 2023 года на Запорожье.

"Сергей Кириленко погиб 6 июля 2023 года на Запорожском направлении. Парень был в составе одной из штурмовых групп пограничников. Воины прорвали линию обороны захватчиков и позволили продвинуться Силам обороны вперед, но Сергей вышел из этого боя на щите. Ему навсегда 23 года", – напомнили о подвиге павшего побратима в ГПСУ.

Воину посмертно присвоено очередное воинское звание "капитан".

Напомним, недавно стало известно, что на Запорожье погиб штурмовик Ростислав Тараненко с Закарпатья. 15 января с ним будут прощаться на малой родине.

Также сообщалось, что на щите с фронта возвращается известный дельтапланерист Илья Тарасюк. Боец во время выполнения задания получил несовместимое с жизнью ранение в результате атаки российского дрона.