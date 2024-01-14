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Теперь он всегда на небе: на войне погиб известный дельтапланерист Илья Тарасюк

Алексей Лютиков
War
2 минуты
375
Теперь он всегда на небе: на войне погиб известный дельтапланерист Илья Тарасюк

На войне против российской оккупационной армии погиб украинский воин, известный дельтапланерист Илья Тарасюк. Боец получил несовместимое с жизнью ранение в результате атаки российским дроном при выполнении задания.

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У него осталась жена и дочь. Об этом говорится на странице благотворительной организации Pilot helps Ukraine в Facebook.

Илья Тарасюк недавно присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. По словам одного из основателей Украинской лиги нахлыста Андрея Скворчинского, Илья Тарасюк был одном из основателей киевской спиннинговой УЛ-общины, известный дельтапланерист.

"Друзья, у нас тяжелая потеря... Защищая Украину, погиб Илья Тарасюк – пилот, друг, член нашей команды. Многие пилоты-дельтапланеры во всем мире летают на дельтапланах, для которых он сшил парус. Недавно он пошел в армию. К сожалению, во время выполнения задания его группа была атакована вражеским дроном. Мы скорбим вместе с его женой, дочерью, родителями, друзьями", – сообщили в организации Pilot helps Ukraine.

Дельтапланеристка Юлия Бурлаченко отметила, что Тарасюк погиб, защищая Украину от российских сволочей. Также она добавила, что его гибель стала огромной потерей для всех.

Теперь он всегда на небе: на войне погиб известный дельтапланерист Илья Тарасюк
Теперь он всегда на небе: на войне погиб известный дельтапланерист Илья Тарасюк
Теперь он всегда на небе: на войне погиб известный дельтапланерист Илья Тарасюк

Напомним, в боях против российских оккупантов на фронте в Украине погибли два сотрудника Запорожского завода ферросплавов, военнослужащие Сергей Давыдцев и Валерий Митрофанов. Оба в гражданской жизни работали горновыми в плавильном цехе №1 Запорожского завода ферросплавов.

Ранее сообщалось, что в боях на Харьковщине погиб воин из Винницкой области Александр Олейник. На защиту Украины он стал задолго до полномасштабного вторжения России: мужчина был участником АТО/ООС.

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