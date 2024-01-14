Теперь он всегда на небе: на войне погиб известный дельтапланерист Илья Тарасюк

На войне против российской оккупационной армии погиб украинский воин, известный дельтапланерист Илья Тарасюк. Боец получил несовместимое с жизнью ранение в результате атаки российским дроном при выполнении задания.

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У него осталась жена и дочь. Об этом говорится на странице благотворительной организации Pilot helps Ukraine в Facebook.

Илья Тарасюк недавно присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. По словам одного из основателей Украинской лиги нахлыста Андрея Скворчинского, Илья Тарасюк был одном из основателей киевской спиннинговой УЛ-общины, известный дельтапланерист.

"Друзья, у нас тяжелая потеря... Защищая Украину, погиб Илья Тарасюк – пилот, друг, член нашей команды. Многие пилоты-дельтапланеры во всем мире летают на дельтапланах, для которых он сшил парус. Недавно он пошел в армию. К сожалению, во время выполнения задания его группа была атакована вражеским дроном. Мы скорбим вместе с его женой, дочерью, родителями, друзьями", – сообщили в организации Pilot helps Ukraine.

Дельтапланеристка Юлия Бурлаченко отметила, что Тарасюк погиб, защищая Украину от российских сволочей. Также она добавила, что его гибель стала огромной потерей для всех.

Напомним, в боях против российских оккупантов на фронте в Украине погибли два сотрудника Запорожского завода ферросплавов, военнослужащие Сергей Давыдцев и Валерий Митрофанов. Оба в гражданской жизни работали горновыми в плавильном цехе №1 Запорожского завода ферросплавов.

Ранее сообщалось, что в боях на Харьковщине погиб воин из Винницкой области Александр Олейник. На защиту Украины он стал задолго до полномасштабного вторжения России: мужчина был участником АТО/ООС.