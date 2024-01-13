Война унесла жизни еще одного украинца: yf Запорожье погиб горный штурмовик Ростислав Тараненко из Закарпатья. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб житель поселка Великий Березной Ужгородского района Ростислав Тараненко. 15 января воина похоронят.

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Об этом сообщили в Великоберезнянской громаде.

Ростислав Тараненко родился в 87 году в селе Силь и проживал в Великом Березном. 22 февраля 2023 присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины, был призван и воевал в составе горно-штурмового отделения горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А1778. Ростислав погиб 7 января во время ведения боевых действий в Новодаровке Запорожской области.

В понедельник 15 января в 12.00 на центральной площади поселка состоится панихида по воину, прощание и похороны. Формируется колонна автомобилистов для сопровождения траурного кортежа воина из поселка Оноковцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение последних суток произошло 49 боевых столкновений, также противник совершил 4 безуспешных штурмовых действия позиций ВСУ на левом берегу Днепра. Однако подразделения ВСУ устойчиво удерживают занятые позиции.

Одна из ракет, которые российские кафиры запустили против Украины ночью 13 января, упала в Краснодарском крае РФ. Информацию подтвердили в оперштабе Краснодарского края.

Во время атаки 13 января россияне не запускали ракеты с моря. Они не смогли вывести свои ракетоносители в Черное и Азовское моря из-за шторма.