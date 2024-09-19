Отдал жизнь за Украину: в боях в Луганской области погиб защитник из Полтавщины. Фото
При выполнении боевого задания вблизи населенного пункта Белогоровка Луганской области погиб украинский военнослужащий, солдат Николай Федяев. Жизнь защитника оборвалась еще 13 июня 2024 года.
Воин проживал в городе Кременчуг Полтавской области. Трагическое известие сообщили в Facebook Департамента социальной защиты населения города.
С бойцом попрощаются в четверг, 19 сентября, в 11:00 – в Кременчугском Городском Дворце Культуры и в 12:00 – в Свято-Николаевском соборе. В 13.00 Федяева похоронят в мемориальном секторе почетных захоронений Защитников и Защитниц Украины на Свиштовском кладбище.
У погибшего воина остались мать, жена и брат.
Напомним, в боях против оккупантов на южном направлении фронта погиб 21-летний лейтенант 31-й ОМБр Максим Дудинец из Львовской области. Он был неравнодушен к судьбе своей страны, вырос в патриотической семье, где отец также служит в рядах ВСУ. Дома с воином простятся также 19 сентября.
Как сообщал OBOZ.UA:
– С войны против российских захватчиков на щите вернулся командир элитной группы Сил специальных операций ВСУ, пластун, 29-летний Евгений Лемешенко с позывным "Печениг". Он погиб при выполнении боевого задания в Курской области РФ.
– В Киевской городской клинической больнице от полученных на фронте ранений умер военный из Киевщины Андрей Пустохайлов. Сердце защитника Украины остановилось 15 сентября.
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