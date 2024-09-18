Навсегда останется 29-летним: в Курщине погиб командир элитной группы ССО Евгений Лемешенко. Фото

На щите с войны против российских захватчиков вернулся командир элитной группы Сил специальных операций ВСУ, пластун, 29-летний Евгений Лемешенко с позывным "Печениг". Он погиб при выполнении боевого задания в Курской области РФ.

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Об этом сообщил глава Краевого Пластового Совета, историк Юрий Юзич. По его словам, Евгений погиб в прямом бою с врагом.

"Один из лучших пластунов-военных. Мой собрат из куреня "Орден Железной Остроги". С детства прошла отличную выучку в военно-патриотическом клубе "Каскад". Тренер по рукопашному бою и победитель многих соревнований – от фри-файта до казацких единоборств", – написал Юзич.

Евгений Лемешенко прошел пластовую юношескую выучку в 37-м шалаше им. Николая Михновского. Участвовал во многих пластовых лагерях и подготовках, в частности в Холодном Яру.

Евгений был инструктором и есаулом (бунчужным) на одном из самых популярных среди юношества лагерей Пласта - "Легион – военно-патриотическое воспитание".

Прошел почти все возможные военной подготовки пластовых воспитателей юношества, включая межкраевой лагерь "Лесная школа". Был руководителем местного центра пластового движения в Фастове на Киевщине.

Евгений Лемешенко с первых дней полномасштабной войны пошел защищать Украину, не прячась за "бронь" учителя.

"Присоединился к сообществу разведчиков, а затем, пройдя сложный отбор, стал оператором ССО (командиром группы). Евгений погиб как настоящий патриот – защищая Родину и свою семью", – рассказал воспитатель Евгения координатор в ВОВПО Юрий Пустовой.

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