Отдал жизнь за Украину: в боях в районе Бахмута погиб защитник Киевской области. Фото

Украина продолжает терять своих героев в борьбе за свободу. В бою против российских захватчиков свою жизнь отдал защитник из Киевской области Дмитрий Гриценко.

Видео дня

Соответствующее сообщение было размещено на Facebook-странице "Пресслужбы Белоцерковской городской территориальной громады". Военнослужащий погиб 28 февраля в районе Бахмута Донецкой области.

"Белоцерковская община получила печальное известие – узнала о гибели нашего земляка – сержанта Дмитрия Гриценко (1978 г.р.), погибшего 28 февраля во время выполнения боевого задания в районе Бахмута Донецкой области", – говорится в сообщении.

Известно, что защитник служил старшим стрелком – оператором стрелкового отделения одной из воинских частей.

"Вечная память Герою! Соболезнование родным и близким", – говорится в сообщении.

Напомним, в Хмельницкой области проведут в последний путь военного Романа Бочарова, которого считали пропавшим без вести. Воин погиб 16 марта 2025 во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на востоке погиб воин из Тернополя Виталий Шаварин. Мужчина работал судебным охранником, а в конце 2024 добровольцем вступил в ряды Сил обороны, чтобы воевать против российского агрессора на поле боя. В вечность воин ушел 21-летним.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!