Отдал жизнь за Украину: в Донецкой области погиб пулеметчик из Волыни. Фото

На войне за Украину героически погиб пулеметчик морской пехоты, матрос Вадим Леонидович Яцишин из Волыни. Жизнь воина 1980 года рождения трагически оборвалось 6 ноября 2024 года.

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Об этом сообщили в Подгайцевской территориальной общине. Защитник погиб во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Николаевка Покровского района Донецкой области.

"Жизнь пулеметчика отделения морской пехоты, матроса, 1980 г.р. оборвалась 6 ноября 2024 во время защиты Родины в окрестностях населенного пункта Николаевка Покровского р-на Донецкой обл.

Выражаем соболезнования семье погибшего Героя из села Липины Подгайцевской общины", – говорится в сообщении.

Информация о плане встречи и прощания с защитником Украины в общине будет объявлена позже.

Ранее сообщалось, что в боях против российских захватчиков погиб гранатометчик 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Виталий Вьюнник. Защитнику было всего 25 лет. Жизнь воина оборвалась 11 ноября в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне с российскими оккупантами погиб боец 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Рубеж" 4-го батальона оперативного назначения "Сила Свободы" Даниил Билюк. Последний свой бой пулеметчик с позывным "Тамплиер" принял в 21 год в Донецкой области.

Напомним, что, защищая Украину, погиб 31-летний воин из Прикарпатья Василий Галий. Он стал в ряды украинского войска в июле прошлого года, был командиром отделения БПЛА 14 ОМБр.

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