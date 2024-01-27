Отдал жизнь за Украину: в сети рассказали о герое, который защищал Киев и погиб во время выполнения спецзадания в Крыму

Киевлянин Юрий Баланчук, сержант ВСУ, отдал свою жизнь за Украину. Он во время выполнения специальной боевой задачи погиб на территории временно оккупированного Крыма.

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Об этом рассказали в Ассоциации спортивной борьбы Украины. Воин погиб осенью 2023 года.

Юрий Баланчук активно занимался спортом. Он тренировался под руководством заслуженного тренера Украины Николая Фетисова в манеже на Печерске. Юрий выступал от Киева на чемпионате Украины по греко-римской борьбе среди мужчин.

С первых дней полномасштабного вторжения Баланчук добровольно вступил в ряды терробороны. Вместе с побратимами принимал участие в обороне Киева, выполнял боевые задания на северных границах области. Весной 2023 года поступил в спецподразделение ГУР.

Баланчук погиб на территории Крыма во время выполнения специального боевого задания.

Напомним, что в сентябре ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе. Удару по штабу предшествовали атаки на российские системы ПВО в Крыму, также был уничтожен командный пункт ЧФ РФ в Верхнесадовом под Севастополем. Отдельно произошел удар по Севастопольскому морскому заводу.

А уже после "отработки" штаба спецназовцы "Стугни" и "Братства" в составе спецподразделения ГУР десантировались на территории Крымского полуострова и нанесли огневое поражение оккупационным войскам. В разведке отмечали, что в "жестоком бою были значительные потери среди личного состава окупантов; есть также потери и среди украинских спецназовцев, но они несоразмерны с российскими".

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, погиб воин Роман Ратников из Черкасской области. Герою было всего 32 года. Свой последний бой Роман принял в Донецкой области.