Как выглядит штаб Черноморского флота после ракетного удара: свежее фото

22 сентября во временно оккупированном Севастополе был нанесен удар по штабу Черноморского флота РФ. Здание, где в момент прилета проходило совещание, претерпело значительные разрушения.

В сети показали, как сейчас смотрится штаб после ракетной атаки. Снимок опубликовал Telegram-канал "Агентство. Новости".

В частности, это фото показывает масштаб разрушений. На кадре хорошо видно, что в здании разрушены перекрытия и внутри царит хаос.

Следует отметить, что 22 сентября в штабе Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе раздался взрыв. Над городом поднялся черный дым, оккупационные власти пожаловались на ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ, а в минобороны страны-агрессора заявили об одном погибшем военном.

Пока крымские коллаборанты и оккупанты уверяли, что российская ПВО отразила атаку, в Воздушных силах и ВСУ подтвердили удар по штабу ЧФ в Севастополе и пообещали продолжение. Судя по появившимся в сети спутниковым снимкам, прилет был точно в цель.

Видео дня

Впоследствии украинская разведка уточнила, что в результате удара по штабу в Севастополе ликвидированы 34 офицера РФ, в том числе командующий ЧФ РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" сообщило, что во временно оккупированном Симферополе сотрудников оккупационного совета министров перевели на отдаленную работу. Такие же меры приняты во многих других органах оккупационной администрации на территории украинского полуострова.

– Российское информационное пространство всколыхнула новость об атаке на штаб Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе 22 сентября. Z-блоггеры начали критиковать российские власти.

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