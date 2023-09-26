Боятся ударов ВСУ? Оккупационный 'совет министров' Крыма перевели на 'дистанционку' – Атеш

Во временно оккупированном Симферополе сотрудников оккупационного "совета министров" перевели на удаленную работу. Такие же меры предприняли многие другие органы оккупационной администрации на территории украинского полуострова.

Кроме того, оккупанты начали вывозить свои семьи за пределы Крыма. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

О переведении оккупационной "совета министров" на дистанционную работу рассказали источники из Симферопольской районной оккупационной администрации. Более 95% сотрудников теперь не ходят на работу.

"Оккупанты прекрасно отдают себе отчет в неотвратимость наказания за свои преступления. Множество из них уже вывозит свои семьи за пределы Крыма", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что страх российских оккупантов демонстрирует реальную оценку российской противовоздушной обороны и возможности удержания Крыма. Поведение оккупационных администраций радикально отличается от их предыдущих заявлений, о том, что полуостров якобы находится под полным прикрытием систем ПВО.

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Напомним, после ударов по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе у коллаборантов внезапно появилось "чемоданное настроение". Местные предатели и россияне, которые поселились на украинском полуострове, начинают раздумывать, не пора ли убираться прочь.

Ранее сообщалось, что российское информационное пространство всколыхнула новость об атаке на штаб Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе 22 сентября. Z-блогеры принялись критиковать российские власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 25 сентября сильные взрывы слышали во временно оккупированном Севастополе. Местные жители утверждают, что взрыв был такой силы, что его слышали даже в Бахчисарае, который находится в 10 км от Севастополя.

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