В Севастополе ночью слышали звуки взрывов, в Курске есть попадание в здание МВД: подробности

Ночью 25 сентября во временно оккупированном Севастополе и в российском Курске прогремели взрывы. Россияне в очередной раз пожаловались на якобы атакую беспилотников.

В Курске в результате падения обломков возник пожар. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Взрывы в Курске прогремели под утро. По легенде пропагандистов, российские силы противовоздушной обороны якобы сбили беспилотник над городом. Также россияне утверждают, что обломки упали на крышу частного дома, в результате чего возник пожар.

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, что в Центральном округе Курска из-за атаки БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания. Также он рассказал, что в многоквартирном доме выбиты окна.

Собственные источники OBOZREVATEL в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в результате атаки беспилотниками было зафиксировано попадание в здание МВД в Курске. Эта атака является частью операции ГУР.

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Кроме того, сильные взрывы слышали во временно оккупированном Севастополе. Громкие звуки над городом раздались около двух часов ночи.

Местные жители утверждают, что взрыв был такой силы, что его слышали даже в Бахчисарае, который находится в 10 км от Севастополя.

Местные гауляйтеры ночные взрывы над временно оккупированном украинским городом никак не комментировали.

Напомним, днем 24 сентября в российском городе Курск прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, было атаковано здание ФСБ РФ, а также нефтеперерабатывающий завод, находящийся недалеко от местного аэродрома.

Ранее сообщалось, что российское информационное пространство всколыхнула новость об атаке на штаб Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе 22 сентября. Z-блогеры принялись критиковать российские власти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В сети опубликовали видео момента попадания в штаб Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Здание сразу же окутал черный дым, а на работу ПВО не было никакого намека.

– Кроме Севастополя, во временно оккупированном Крыму в этот день заметили пожары на аэродроме в Новофедоровке и Симферополе, а в Гвардейском активизировались скорые.

– Командующий ВС ВСУ Николай Олещук отреагировал на ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Он поблагодарил украинских летчиков и выразил надежду, что российское ПВО "не подведет" и в следующий раз.

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