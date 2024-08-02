Отдал жизнь за Украину: во время выполнения боевой задачи погиб защитник с Прикарпатья. Фото

На Запорожском направлении фронта в боях погиб военнослужащий ВСУ Роман Вывчак с Прикарпатья. Защитнику навеки осталось 40 лет.

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Еще одна украинский семья потеряла родного человека. Об этом известил Выгодский поселковый совет.

Роман Вывчак, 1984 года рождения, жил в поселке Выгода Калушского района Ивано-Франковской области. Работал в КП "Выгодский ККП".

Коллеги вспоминают, что он был очень добрый и трудолюбивый, любящий отец, сын и брат.

В рядах ВСУ мужчина стал страшным солдатом-стрелком, помощником пулеметчика. Боевые задания выполнял на передовой в Запорожской области. Во время одного из таких, 25 июля 2024 года, оборвалась жизнь воина.

"Выражаем искренние соболезнования родным погибшего. Скорбимв вместе с вами и поддерживаем в час скорби. Да поможет Господь пережить это горе. Вечная и светлая память Роману!" – отметили в поселковом совете.

Информацию о прибытии траурного кортежа с телом погибшего воина сообщат позже.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Запорожском направлении фронта погиб воин Григорий Ружило из Надворнянского района Ивано-Франковской области. Для него война впервые началась в 2014 году, когда он добровольцем отправился защищать родную страну от врага.

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