Отец убитой ударом РФ 15-летней девушки на Львовщине приехал с фронта в разрушенный дом и рассказал об их последнем разговоре. Видео

Накануне, 5 октября, россияне ударили по селу Лапаевка на Львовщине и убили четырех человек из одной семьи. Среди погибших была 15-летняя Анастасия Грыцив и ее мама Ульяна.

Папа Насти узнал о потере дочери, находясь на фронте, он приехал на родную Львовщину, чтобы попрощаться с ребенком. О последнем разговоре с дочерью мужчина рассказал изданию "Суспільне Львів".

С дочерью Владимир в последний раз общался накануне ее гибели

Журналисты показали пронзительные кадры, как Владимир, который уже более трех лет защищает Украину на фронте, оставляет розы на руинах дома, где погибла его дочь. На остатки разрушенного россиянами здания, где оккупанты убили четырех человек, местные вторые сутки подряд несут цветы и игрушки.

На Львовщину с передовой Владимир приехал, как только узнал о трагедии.

"Позвонили утром (в день удара. – Ред.). Связи не было, я не знаю, каким чудом ко мне дозвонилась теща", – вспоминает мужчина, как получил страшную весть.

Владимир говорит: последний раз общался с дочкой вечером 4 октября – они обменялись сообщениями.

"Вечером еще списались. Она спросила, как я, я ответил: "Все ок, как ты?". Отписала – тоже все ок. И утром уже вот такая новость..." – отметил он.

Анастасии, добавил Владимир, было 15: свой последний день рождения девочка отметила совсем недавно, 26 августа.

Что предшествовало

Накануне россияне нанесли самый масштабный за время войны удар по Львову и области.

В облцентре зафиксированы многочисленные разрушения, а в селе Лапаевка Львовского района были убиты сразу четыре человека, все – члены одной семьи.

Россияне убили 15-летнюю ученицу Лапаевского лицея Анастасию Грыцив, ее маму Ульяну Константинову, а также свекров Ульяны. Отец Анастасии уже три с половиной года защищает Украину в составе ВСУ. А у его тещи, Галины Котиляк из села Мшаны, россияне отобрали единственную дочь и единственную внучку.

Как писал OBOZ.UA, накануне оккупанты также нанесли массированный удар по Запорожью. Там повреждены десятки жилых домов, нежилые здания. Россияне убили женщину и ранили еще десять гражданских.

