Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб России

Этой ночью беспилотники Службы безопасности Украины поразили ключевой российский нефтеналивной порт Приморск, расположенный на Балтийском море. Порт является конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы и играет важную роль в "теневом флоте" РФ, что позволяет обходиться международные санкции и продавать нефть на внешних рынках.

Ежегодно через Приморск проходит около 60 млн тонн нефти, что приносит России около $15 млрд. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники.

Что известно

В результате атаки беспилотников СБУ на одном из судов в порту и на насосной станции вспыхнули пожары, из-за чего отгрузка нефти временно прекращена. Ориентировочные ежедневные потери бюджета РФ от остановки экспорта могут достигать $41 млн.

Кроме того, украинские силы поразили ряд нефтеперекачивающих станций России: "НПС-3", "Андреаполь" и "НПС-7". Они являются ключевыми элементами магистральной трубопроводной системы, поставляющей сырую нефть в порт-терминал Усть-Луга.

"СБУ первой начала системно вводить так называемые дроновые санкции против российской нефтяной отрасли. Они перекрывают поток нефтедолларов в бюджет агрессора. А поскольку экономика РФ держится на нефти — каждый такой "хлопок" бьет по их способности воевать против нашего государства. Эти санкции будут продолжаться до тех пор, пока в Украине не наступит справедливый мир", — отметил наш источник.

Что предшествовало

Утром стало известно, что в ночь на 12 сентября беспилотники атаковали нефтеналивной порт "Приморск" в Ленинградской области. Губернатор Ленинградской области подтвердил, что в результате атаки в порту вспыхнул пожар на одном из судов. Для ликвидации возгорания была задействована автоматическая система пожаротушения.

Обломки дронов и средств ПВО падали в нескольких населенных пунктах: во Всеволожске, Тосно, селах Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе.

Власти заявляли, что пострадавших нет, а работы по ликвидации последствий продолжаются.

Поздно вечером 11 сентября в пабликах страны-агрессора и на временно оккупированных украинских территориях началась настоящая паника из-за атаки рекордного количества украинских ударных дронов. Под атакой были оккупированы части Донбасса, а также Ростовская и Брянская области и дальше – Смоленская, Тверская, Псковская, Воронежская и Ленинградская область включительно. Россияне считают, что украинцы запустили более 100 беспилотников. В результате атак возникли пожары. Отдельно россияне ждут "польский ответ" за атаку дронами позапрошлыми сутками.

Как сообщал OBOZ.UA из собственных источников в Главном управлении разведки, в результате взрывов в российской Пензе были поражены магистральный нефтепровод и региональный газопровод. Оба обеспечивали деятельность военных объектов страны-агрессора, задействованных в войне против Украины.

В течение августа было поражено 60 целей в РФ, всего украинские дроны атаковали более 67 тысяч объектов врага. В то же время Силы обороны вернули контроль над территорией в 58 квадратных километров.

