Открыли 'коридор' для дронов: агенты 'Атеш' устроили диверсию под Новгородом. Фото и видео

Украинские партизаны устроили серию диверсий в Новгородской и Тверской области РФ, по результатам которых уничтожили три вышки сотовой связи с подключёнными антеннами РЭБ. Эти системы создавали помехи на маршруте дронов.

Видео дня

Серию одновременных диверсий осуществили накануне 17 марта. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Подробности о диверсиях

Агенты движения в разных районах России провели серию одновременных диверсий, целью которых было ослабление системы РЭБ в Новгородской области. В координации с Силами обороны Украины были уничтожены три вышки сотовой связи с подключёнными антеннами РЭБ, создававшими помехи на маршруте дронов.

После их уничтожения воздушный коридор открылся и беспилотники смогли пройти этот маршрут без помех и нанести удар по авиаремонтному заводу в Старой Руссе.

Вышки были сожжены в трёх точках: в районе Охвата (Тверская область), Демянска и Валдая (Новгородская область). Именно эти узлы создавали помехи для беспилотников Сил обороны Украины на всём участке маршрута.

Результат диверсий

Атакованный после диверсий завод специализируется на ремонте и обслуживании военно-транспортной авиации ВКС РФ – самолётов Ил-76, Ил-78, двигателей Д-30КП и АИ-20. На момент удара на территории предприятия находились два самолёта дальнего радиолокационного обнаружения А-50 – одни из наиболее дефицитных машин в российских ВКС.

Восстановление предприятия займёт месяцы. Всё это время путинская армия не получит отремонтированных двигателей и не вернёт в строй технику, которая уже стояла на обслуживании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!