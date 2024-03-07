Открыли огонь: украинские пограничники остановили российскую ДРГ в Сумской области

В Сумской области вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть на территорию региона со стороны РФ. Однако украинские пограничники помешали планам захватчиков.

Эту информацию опубликовали в официальном Telegram-канале Госпогранслужбы Украины. По диверсантам сразу же был открыт огонь. После этого враг отступил, информация о его потерях устанавливается.

"Минувшей ночью пограничники в составе Сил обороны обнаружили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась со стороны РФ. По диверсантам сразу открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Противник отступил, его потери уточняются", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты используют свои диверсионно-разведывательные группы для мероприятия на нашу территорию, чтобы разоблачать места нахождения сил обороны, куда потом наносят удары. Такие враждебные ДРГ наиболее активны на Сумском направлении.

Ранее сообщалось, что недавно российская ДРГ пыталась пересечь границу с Украиной в Сумской области. Однако их попытка завершилась неудачей – в ходе боя с украинскими воинами враг понес потери.

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