'Отличились в боях с первых дней войны': Зеленский отметил подвиг морпехов и вручил награды. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих морской пехоты с профессиональным праздником и наградил их государственными наградами. Он подчеркнул, что морские пехотинцы всегда храбрые, сильнее врага и верные Украине.

Соответствующее видео глава государства опубликовал в своих соцсетях. Он выразил благодарность каждому матросу, сержанту и офицеру наших подразделений морской пехоты, которые сражаются ради нашего государства и делают все, чтобы приблизить украинскую победу.

"Вы отличились в боях с первых дней войны и участвовали в каждой из действительно стратегических битв на наших южных и восточных рубежах. Это защита острова Змеиный, Одесского и Николаевского регионов, тяжелая боевая работа в Херсонской области, которая во многом определяет судьбу этой войны, оборонные операции в Донецкой и Луганской областях.

Силу Украины невозможно представить без вашей силы – украинских морских пехотинцев. Украина гордится вами", – подчеркнул президент.

Ранее президент Украины также отреагировал на циничную атаку врага на Харьков, призвав партнеров предоставить нашему государству больше средств для защиты. Российские оккупанты выпустили по гражданским жителям не менее 15 ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в мероприятиях "Дня Д" во Франции в начале июня, а также во встрече лидеров G7 в Италии. Глава государства воспользуется этими событиями, чтобы призвать Запад передать больше помощи для борьбы с РФ. Также он планирует попросить НАТО сбивать российские ракеты.

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