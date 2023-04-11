Отношения США с основными союзниками перешли в режим кризиса после утечки данных об Украине — Politico

После утечки разведданных по поводу украинского наступления и секретных планов США и НАТО, отношения Соединенных Штатов с основными союзниками стали напряженными. Высокопоставленные представители американской разведки, Государственного департамента и Пентагона обратились к своим коллегам из союзных стран, чтобы устранить обеспокоенность по поводу публикации секретной информации.

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Об этом сообщило Politico, ссылаясь на информацию четырех чиновников, знакомых с этим вопросом – американского, двух европейских и одного члена разведывательного альянса Five Eyes.

По их данным, члены Five Eyes, в который входят США, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия, обратились с просьбой о брифингах в Вашингтоне. Запросы были направлены отдельно в офис директора национальной разведки, Центрального разведывательного управления и Федерального бюро расследований. Однако ответов пока они не получили.

Тем временем официальные лица Лондона, Брюсселя, Берлина, Дубая и Киева спрашивали Вашингтон о том, как информация попала в Интернет, кто ответственен за утечку и что США делают, чтобы гарантировать удаление информации из социальных сетей и какие меры предотвращают такие утечки в будущем. .

По состоянию на утро понедельника, 10 апреля, официальные лица США сообщили союзникам, что администрация проводит расследование, и они все еще пытаются понять полный масштаб утечки, сказали изданию европейские чиновники.

Издание отметило, что Украина уже давно переживает, что информация, которой она делится с США, выливается в открытый доступ.

"Этот случай показал, что украинцы были абсолютно правы на этот счет. Американцы теперь в долгу перед украинцами. Они должны попросить прощения и компенсировать", – сказал один из европейских чиновников.

После утечки данных отношения США с основными союзниками перешли в кризисное состояние, вызывая вопрос о том, как Вашингтон исправит ситуацию, которую официальные лица во всем мире считают одним из крупнейших публичных провалов разведки США.

Беспокойство в связи с утечкой информации особенно проблематично, поскольку большинство документов касаются войны в Украине. Усилия, о которых США неоднократно заявляли, зависят от сотрудничества между союзниками в НАТО, Европе и других странах.

Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила в воскресенье, 9 апреля, что администрация собрала межведомственную группу, "которая сосредоточена на оценке влияния этих документов на национальную безопасность США, а также на наших союзников и партнеров". Она подтвердила, что официальные лица США общались с "союзниками и партнерами" по всему миру, добавив, что департамент все еще оценивает действительность документов, опубликованных в социальных сетях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сеть попали секретные документы с планами США и НАТО по усилению ВСУ. Этот факт признали в Белом доме, подчеркивая, что сейчас Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой данных.

Издание CNN написало, что утечка такой информации якобы заставила Украину изменить свои военные планы. Часть документов раскрывает ключевые недостатки в украинском вооружении, ПВО, размерах и готовности батальонов.

10 апреля стало известно, что в Министерстве обороны США все еще работают над определением масштабов утечки секретной информации. Пентагон круглосуточно изучает объем данных.

В Государственном департаменте США заверили, что утечка документов не повлияет на военную помощь Украине.

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