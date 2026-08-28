"Оторванные от реальности": в ISW раскрыли, как Герасимов лжет об успехах РФ в войне против Украины

Российское военное командование во главе с начальником Генерального штаба РФ Валерием Герасимовым продолжает сильно преувеличивать успехи российской оккупационной армии на поле боя. О продвижении захватчиков они лгут, чтобы создать впечатление повсеместного успеха России в войне.

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В настоящее время ложь приобрела поразительные масштабы. Подробности раскрыли в Институте изучения войны (ISW).

Герасимов продолжает лгать об "успехах" оккупационной армии РФ

Аналитики констатировали, что начальник российского Генштаба Валерий Герасимов продолжает лгать о достижениях РФ на поле боя в Украине. "Сильно преувеличенные заявления" о продвижении оккупантов, которые всё больше расходятся с реальной ситуацией на фронте, нужны Москве для создания иллюзии повсеместного военного успеха так называемой "второй армии мира".

Так, 27 августа Герасимов устроил спектакль под названием "инспекция российской Южной группировки войск", и выступил там с речью о российских достижениях в поясе крепостей в Донецкой области – которые оказались значительно преувеличенными по сравнению с реальностью на передовой.

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В частности, Герасимов рассказывал об "успехах" оккупационных сил в районах Славянска и Краматорска. Он утверждал, что российские войска якобы захватили Пискуновку (к востоку от Славянска), Первомарьевку и Ореховатку (обе – к юго-востоку от Славянска).

По его версии, подразделения ВС РФ в настоящее время находятся всего в 4 км от восточных окраин Славянска и ведут активные бои в 3 км от Краматорска.

Подобные заявления аналитики встретили с немалым удивлением.

"ISW не обнаружила доказательств, которые позволили бы оценить присутствие российских войск (путем продвижения или проникновения) в Пискуновке, Первомарьевке или Орехуватке, а также о том, что российские войска продвинулись примерно на 14 километров к Славянску и Краматорску", – отметили там.

Аналитики напомнили, что командующий Южной группой войск России генерал-полковник Сергей Медведев, например, 3 июля заявлял, что российские войска находятся в 8 километрах от Славянска, из чего следовало, что за два месяца, предшествовавшие этому заявлению, россиянам удалось продвинуться лишь примерно на 4 км.

"Преувеличенные заявления Герасимова и российского военного командования остаются оторванными от реальности, но даже эти преувеличенные заявления свидетельствуют о том, что российские войска продвигаются не быстрее, чем шагом", – так прокомментировали фантазии Герасимова и других представителей военного командования РФ в ISW.

Также в своем заявлении Герасимов "захватил"почти половину Алексеево-Дружковки (населенный пункт между Константиновкой и Дружковкой), "вел бои" за Куртовку (к северу от Алексеево-Дружковки) и Веролюбовку (к востоку от Куртовки) и "подошел" на расстояние в 1,5 километра до Дружковки.

Герасимов утверждал, что российские войска ведут бои на аэродроме вблизи Краматорска (аналитики предположили, что имелся в виду военный аэродром в Краматорске) – подтверждений этому ISW найти не удалось.

"ISW наблюдала доказательства, позволяющие сделать вывод, что российские войска продвинулись примерно на шесть километров от Алексеево-Дружковки, на девять километров от Куртовки и на три километра от Веролюбовки", – рассказали об обстановке на фронте аналитики.

Герасимов также утверждал, что российские войска захватили более 100 квадратных километров территории только в "районе Дружковки" в июле и августе 2026 года. Здесь он, по оценкам ISW, преувеличил общие "успехи" РФ практически вдвое: аналитики обнаружили доказательства захвата оккупантами 52,23 кв. км по всей Донецкой области за указанный период.

Эта наглая ложь является частью усилий Кремля по созданию иллюзии неудержимого продвижения войск РФ по всей линии фронта (что крайне далеко от реальности). Эти "наступления", по замыслу Москвы, должны заставить Украину и её западных партнёров согласиться на выполнение всех российских требований на переговорах.

Систематические сильные преувеличения российских продвижений на различных направлениях Герасимов и другие представители российского командования публично озвучивают как минимум раз в месяц, начиная с января этого года.

"Кремль, вероятно, использует эти встречи как часть целенаправленной информационной кампании, чтобы убедить Соединённые Штаты и другие западные государства в том, что война России идёт настолько хорошо, что Запад должен принять российские требования о прекращении огня, что потребует от Украины отказа от своего сильно укрепленного пояса крепостей", – говорится в материале.

Реальность же далеко не так благоприятна для агрессора. России не удается достигать оперативных и стратегических целей по ряду причин, среди которых – снижение количества завербованных новобранцев, из-за чего в России после выборов в Госдуму в конце сентября даже могут начать принудительную мобилизацию резервистов.

К тому же российские чиновники вынуждены как-то реагировать на усугубление экономических проблем в России, дефицит топлива, от которого страдает "страна-бензоколонка", а также на возмущение населения из-за все более жестких ограничений, вводимых властями.

"Кремль приложил немало усилий, чтобы скрыть эти проблемы как от своего населения, так и от западных правительств, на которые он стремится оказать влияние, и преувеличенные заявления о прогрессе, включая те, которые российские чиновники повторяют непосредственно западным лидерам, являются частью этого фасада", – резюмировали в ISW.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ISW объяснили, что стоит за визитом главы ЦРУ в Москву. Его аналитики связывают его с планами Кремля по агрессии против НАТО – которая, по всей видимости, может произойти раньше, чем считалось до сих пор.

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