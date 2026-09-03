Оторванные от реальности: в ISW разоблачили ложь Путина об успехах российских войск в Украине. Карта

Российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы стремительном продвижении российских войск в Украине и захвате 15 населенных пунктов в Донецкой области в течение августа. Однако такие оторванные от реальности утверждения не соответствуют данным из открытых источников.

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Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны. В то же время аналитики опровергли заявления Кремля о захвате Святогорска и Казачьей Лопани и окружении тысяч украинских военных.

Очередная порция лжи от диктатора

Так, во время пресс-конференции 1 сентября лидер РФ заявил, что российские войска якобы ускорили наступление в Украине, а захват всей Донецкой области происходит в соответствии с планом Кремля.

По его утверждению, в августе российские силы захватили в Донецкой области 15 населенных пунктов общей площадью 270 квадратных километров. Также Путин заявил, что оккупанты якобы находятся в 1,5–4 км от восточных окраин Славянска и Краматорска, а также южной части Дружковки.

В то же время аналитики отметили, что данные из открытых источников не подтверждают такого масштаба российского продвижения.

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В ISW отметили, что имеют подтверждение захвата российскими войсками лишь 73,14 квадратных километра территории Донецкой области в августе. Еще на 104,44 квадратных километра оккупанты продвинулись или проникли, тогда как в целом по всему театру боевых действий смогли закрепиться или захватить 90,35 квадратных километра.

В то же время кремлевский лидер уже как минимум 15 раз ставил перед российской армией сроки полного захвата Донецкой области, но ни один из этих дедлайнов оккупационные войска не выполнили.

Кроме того, Путин заявил о якобы захвате Святогорска российскими войсками. В ISW отметили, что во время наибольшего продвижения оккупанты приближались к городу максимум на 13 км, а сейчас, вероятно, находятся еще дальше из-за украинских контрнаступательных действий в районе Лимана.

Кроме того, глава Кремля приписал российским войскам захват Казачьей Лопани в Харьковской области. Украинская сторона опровергла эту информацию и заявила, что Силы обороны продолжают удерживать позиции в населенном пункте.

"ISW получила доказательства, позволяющие сделать вывод, что российские войска продвинулись и проникли лишь на 1,31 квадратного километра территории Козачей Лопани и присутствуют лишь в 13,39 процента этого населенного пункта. Источник, сообщающий о российской Северной группировке войск, 2 сентября отметило, что российские войска откладывают захват Казачей Лопани как минимум с июля 2026 года и ложно сообщают российскому руководству о том, что российские войска захватили населенный пункт", – говорится в материале.

Заявления Путина об окружении украинских войск беспочвенны

Путин также заявил о якобы окружении российскими войсками 13 украинских батальонов на восточном берегу Оскольского водохранилища вблизи Песков-Радковских. По его версии, речь идет примерно о 5 тысячах украинских военнослужащих, которые якобы оказались в окружении.

В то же время аналитики ISW не нашли никаких подтверждений присутствия российских сил в этом районе. Соответственно, данных об окружении там значительного количества украинских военных также нет.

"Начальник Генерального штаба России генерал армии Валерий Герасимов столь же безосновательно утверждал в октябре 2025 года, что российские войска окружили 18 украинских батальонов в Купянске, утверждение, которое было окончательно опровергнуто после публичного визита Зеленского в Купянск в ноябре 2025 года", – подытожили в Институте изучения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин также заявил, что оккупационные войска якобы находятся в 12 километрах от Сум. При этом он утверждает, что в июне это расстояние составляло 10 километров, то есть, по его версии, россияне не приблизились к городу, а отдалились от него.

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