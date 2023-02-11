'Отправили на убой': оккупант пожаловался на неудачное наступление на ВСУ и рассказал, как командование РФ списывает смерти. Перехват

Военный страны-агрессора РФ рассказал о неудачном наступлении на позиции Вооруженных сил Украины. Во время боя оккупантов обещали прикрыть минометами, танками и гранатометами, однако ни одного выстрела так и не было.

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Об этом стало известно из телефонного разговора военного РФ с его женой, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца). Он заявил, что командиры отправили российских солдат на смерть.

"В итоге ни одного выстрела миномета. Вася начал координаты скидывать, а минометчики сказали: "мы меняем позицию на другую" и переезжать стали. Танка тоже не было. АГС – он "я отхожу", когда стрельба началась, и бросил АГС и убежал", – пожаловался оккупант.

Он добавил, что командование, которое оставило захватчиков без помощи во время боя, не только не накажут, но и наоборот наградят.

После того, как стало понятно, что наступление не удалось, россияне начали отступать. В этот момент их при помощи дрона выследили украинские защитники, после чего по противнику сразу же прилетела ракета. Часть из них погибла на месте, многие были ранены.

Военный РФ также рассказал о том, что оккупанты сами по ошибке ликвидируют своих товарищей по службе, а командиры потом списывают эти потери, выставляя все так, будто россиян убили ВСУ.

"Наши саперы чистили дорогу для танка, взорвали дом, а там 15 человек отделение наших сидело. Семь насмерть, восемь 300-х. Списали, типа х**лы подорвали", – поделился захватчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупант рассказал, что России не хватает пушечного мяса, которое быстро заканчивается в Украине. Поэтому солдат отправляют обратно на фронт даже после тяжелых операций по удалению органов.

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