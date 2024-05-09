Отправляют в один конец: оккупанты штурмуют Роботино на 'Уралах' и бросают раненых

Российские оккупанты пытаются штурмовать в направлении Роботиного в Запорожской области малыми группами, не жалея своих солдат и оставляя на произвол судьбы "трехсотых". При этом бронированную технику враг не использует, а в атаку идут старые "Уралы", обшитые антидроновой сеткой.

Об этом рассказал командир 3-го батальона оперативного назначения бригады "Спартан" НГУ подполковник Александр Букатар в эфире "Армия TV". По его словам, в этом направлении фронта напряженная ситуация.

"Враг постоянно пытается штурмовать и отчитывается в интернет-пространстве, что Роботино он контролирует. Но это полный бред. Хотя они постоянно пытаются это делать, штурмовать, просачиваться", – рассказал Букатар.

По его словам, оккупанты не эвакуируют ни погибших, ни раненых с поля боя.

Они говорят, что своих не бросают, но это давно миф. Потому что они своих даже раненых бросают. У них нет никакой эвакуации и людей они отправляют в один конец", — добавил командир батальона.

Он отметил, что в последнее время враг начал активно использовать ночные дроны со сбросами и ночные FPV-дроны. Комбат предположил, что возможно у окупантов появилось новое подразделение, специализирующееся именно на БПЛА.

А вот бронированную технику россияне уже некоторое время не используют, понеся значительные потери от украинских защитников.

"Враг действует по "серяку" или на самом рассвете. Технику некоторое время не используют, потому что все подобные попытки были тщетны. Дошли до того, что были штурмы на уралах, которые обшивались антидроновой сеткой. Также россияне стали использовать БМП-1 и МТ-ЛБ. Это старая техника, хотим верить, что это от недостатка техники", – отметил комбат Александр Букатар.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Силах обороны опровергли информацию о захвате россиянами Роботиного в Запорожье. Бои в районе этого населенного пункта продолжаются, враг прилагает силы, чтобы выровнять это выступление, которое украинские защитники уволили прошлым летом.

После освобождения села Роботино в Запорожской области оно постоянно находится под обстрелами кафиров. Сейчас этот населенный пункт захватчики фактически стерли с лица земли и только руины напоминают о его прошлом.

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