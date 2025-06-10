Отработали быстро и точно: нацгвардейцы разбили блиндаж, склад БК и штурмовую группу оккупантов на Харьковщине. Видео

Воины Национальной гвардии Украины нанесли точные удары по оккупационным российским войскам на Харьковщине. В одном из населенных пунктов они поразили блиндаж с оккупантами.

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В другом селе нацгвардейцы заставили бежать российских штурмовиков и высадили в воздух склад с БК. Об этом рассказал командующий НГУ Александр Пивненко.

"Нацгвардейцы разбили блиндаж, склад БК и штурмовую группу оккупантов на Харьковщине", - отметил он.

Первый из болезненных ударов воины НГУ нанесли оккупантам в одном из поселков региона. Там они обнаружили уцелевший блиндаж, в котором спрятались россияне.

"Оперативно FPV-дроны отработали быстро и точно", - констатировал Пивненко.

Следующий удар настиг захватчиков на другом участке фронта. Возле одного из населенных пунктов защитники обнаружили штурмовую группу врага.

"После наблюдения и выбора момента дрон уничтожил часть вражеской группы, другие были вынуждены отступить. Также был уничтожен полевой склад боекомплекта. После удара дрона состоялась серия вторичных детонаций пораженного склада БК", – сообщил командующий НГУ.

Он также добавил, что с начала недели по линии фронта гвардейцы уничтожили уже 21 склад БК врага.

Напомним, накануне, 9 июня, потери российских захватчиков составили 960 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, девять боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, два самолета, 293 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 15 ракет, 107 единиц автомобильной и единицу специальной техники, а также тяжелую огнеметную систему оккупантов.

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