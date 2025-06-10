Минус два самолета, четыре танка и 960 захватчиков: озвучены потери России за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях около 960 военнослужащих оккупационной армии России. Также уничтожили на фронте 426 единиц ее военной техники и вооружения: среди них частности самолеты на российской территории и ракеты, которыми враг атаковал украинские города.

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Общие потери живой силы, которые враг понес на украинской земле с начала полномасштабной войны, достигают 998 080 захватчиков убитыми и ранеными. Данные по состоянию на 10 июня сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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