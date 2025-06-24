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Отработали метко: украинские воины уничтожили российский катер с десантом на Херсонщине. Видео

Ольга Ганюкова
War
2 минуты
837
Отработали метко: украинские воины уничтожили российский катер с десантом на Херсонщине. Видео

Украинские защитники нанесли очередной мощный удар по вражеским силам. На этот раз противник понес потери на Херсонском направлении.

Видео дня

Нашим военным удалось уничтожить российский катер с десантом, который двигался вдоль западного побережья временно оккупированной части области. Соответствующие кадры показал официальный Telegram-канал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Как сообщается, вражеское плавсредство принадлежало Черноморскому флоту РФ. После точного огневого поражения он был полностью уничтожен вместе с десантной группой.

"Уничтожен очередной катер Черноморского флота с десантом, который двигался вдоль западного побережья Херсонщины. Спасибо военным морякам за хорошую работу. Вместе к победе!" - отметил командующий Военно-Морскими Силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа.

На кадрах видно точность и профессионализм украинских защитников, которые не оставили оккупантам ни единого шанса.

Отработали метко: украинские воины уничтожили российский катер с десантом на Херсонщине. Видео
Отработали метко: украинские воины уничтожили российский катер с десантом на Херсонщине. Видео
Отработали метко: украинские воины уничтожили российский катер с десантом на Херсонщине. Видео
Отработали метко: украинские воины уничтожили российский катер с десантом на Херсонщине. Видео

Напомним, российские оккупационные войска пытаются штурмовать позиции Сил обороны Украины на левом берегу Днепра. Враг не оставляет попыток вытеснить защитников Украины с Херсонщины, но несет потери.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший боец ЧВК "Вагнер" организовал диверсию на Херсонщине. В результате этого были нанесены значительные потери российским войскам в Скадовском районе.

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