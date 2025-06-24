Отработали метко: украинские воины уничтожили российский катер с десантом на Херсонщине. Видео

Украинские защитники нанесли очередной мощный удар по вражеским силам. На этот раз противник понес потери на Херсонском направлении.

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Нашим военным удалось уничтожить российский катер с десантом, который двигался вдоль западного побережья временно оккупированной части области. Соответствующие кадры показал официальный Telegram-канал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Как сообщается, вражеское плавсредство принадлежало Черноморскому флоту РФ. После точного огневого поражения он был полностью уничтожен вместе с десантной группой.

"Уничтожен очередной катер Черноморского флота с десантом, который двигался вдоль западного побережья Херсонщины. Спасибо военным морякам за хорошую работу. Вместе к победе!" - отметил командующий Военно-Морскими Силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа.

На кадрах видно точность и профессионализм украинских защитников, которые не оставили оккупантам ни единого шанса.

Напомним, российские оккупационные войска пытаются штурмовать позиции Сил обороны Украины на левом берегу Днепра. Враг не оставляет попыток вытеснить защитников Украины с Херсонщины, но несет потери.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший боец ЧВК "Вагнер" организовал диверсию на Херсонщине. В результате этого были нанесены значительные потери российским войскам в Скадовском районе.

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