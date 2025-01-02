Отработали с ювелирной точностью: в Нацгвардии показали, как уничтожают российских оккупантов и их технику. Видео

Бойцы Национальной гвардии Украины продолжают уничтожать на фронте личный состав и технику российской оккупационной армии. Только за сутки 1 января военнослужащие НГУ уничтожили 12 различных систем вооружений.

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Также в результате огневого поражения были уничтожены два склада с боеприпасами. Об этом в Telegram сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

При отражении штурмовых действий противника 1 января бойцы Нацгвардии на разных участках фронта уничтожили два танка, 4 единицы бронетехники, 4 единицы автомобильной техники и две артиллерийские системы.

В целом за прошедшие сутки воины НГУ нанесли поражение по 31 скоплению живой силы противника. Уцелевший во время штурмовых действий оккупант взят в плен.

Также командующий Национальной гвардией показал работу спецназовцев отряда "Крылья Омеги". Защитники Украины выполнили задание с ювелирной точностью, нанеся значительные потери пехоте врага, оставив его без координации и возможности для дальнейших действий.

Напомним, бойцы Главного управления разведки Минобороны установили рекорд по уничтожению российских вертолетов с помощью морских дронов Magura V5. Над Черным морем были поражены два вражеских Ми-8, которые утонули, вероятнее всего, со всем экипажем.

Ранее сообщалось, что граждане страны-террориста России жалуются на огромные потери оккупантов на фронте. Россияне признают, что мало кто из захватчиков возвращается после первого боя.

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