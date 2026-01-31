УкраїнськаУКР
Отработали точно: пограничники разрушили позиции противника и нарушили его логистику и управление на Харьковщине. Видео

Катя Поплюйко
War
2 минуты
114
Украинские военные продолжают уничтожать военную технику и живую силу оккупантов по всей линии фронта. На этот раз наши пограничники провели удачную работу в Харьковской области.

В итоге враг остался без укрытий и средств связи. Видео блестящей операции опубликовали в Telegram-канале Государственной пограничной службы.

Что известно

"Пограничники "Шквала" разрушили позиции противника и нарушили его логистику и управление на Харьковщине", – говорится в сообщении.

Наши защитники нанесли сокрушительные удары по российским военным с помощью БПЛА и боеприпасов прикрепленных к ним. Операторы дронов профессионально и точно направили птички в укрытия и другие важные объекты противника. Такая результативная работа значительно снизит наступательный потенциал захватчиков.

Ситуация на Харьковщине

По информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро, 31 января, за прошедшие сутки зафиксировано 204 боевых столкновения.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 25 раз пытались прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Старица, Прилепка, Волчанские Хутора, Волчанск и в сторону Круглого, Терновой, Григорьевки, Фиголевки, Петро-Ивановки.

На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак врага. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Куриловки, Петропавловки и Новоосиново.

Напомним, ранее экипажи подразделения РУБпАК "Фурия" бригады "Гарт" жестко отработали на Харьковщине. В результате слаженной работы уничтожен личный состав, транспорт и средства связи россиян.

Как писал OBOZ.UA, украинские десантники поразили два российских зенитно-ракетных комплекса "Бук-М2" и "Бук-М3" на Северо-Слобожанском направлении. Общая стоимость утраченной техники врага составляет ориентировочно 70 млн долларов.

