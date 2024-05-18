Отработали точно: спецназовцы Нацгвардии уничтожили группу российских штурмовиков. Видео

В одном из направлений фронта нацгвардейцы разгромили группу российских штурмовиков. Конец так и не начавшемуся штурму положили пилоты БПЛА 2-го отдельного отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" Национальной гвардии Украины.

На полную ликвидацию группы у спецназовцев ушло менее часа. Видео "денацификации" показали в Telegram-канале подразделения.

"Штурмовая группа врага двигалась не подозревая, что за ними наблюдают пилоты БпЛА 2-го отдельного отряда Центра специального назначения "ОМЕГА". В результате атаки вся группа была уничтожена менее чем за час. Уничтожаем врага, двигаемся к ПОБЕДЕ!" – указано в комментарии к видео.

На опубликованных кадрах видна штурмовая группа врага, которая перемещалась по открытому пространству. Меньшая часть штурмовиков, похоже, несколько "отбившихся" от основной группы, привет с неба получила первой. Приближение дрона захватчики услышали, однако уцелеть это помогло не всем.

Остальные оккупанты попытались спрятаться под "оазисом" из то ли невысоких деревьев, то ли из развесистых кустов. Именно его спецназовцы начали методично атаковать, совершая сброс за сбросом.

И только в конце видео пилоты дронов "заглянули" под зеленые кроны: часть захватчиков там уже умерла, часть же дергалась в конвульсиях после ранений.

Напомним, накануне, 17 мая, российские захватчики потеряли на фронте в Украине по меньшей мере 1210 оккупантов убитыми и ранеными. Потери врага в технике и вооружениях за сутки превысили 200 единиц. В частности, уничтожены самолет, десятки артсистем, ББМ и автомобилей.

Также сообщалось, что захватчики укрепляют военно-морскую базу в Новороссийске, потому что боятся атак украинских дронов с моря и с воздуха.