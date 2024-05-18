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Минус еще 1210 оккупантов, 36 артсистем и самолет: в Генштабе обновили данные по потерям врага

Лилия Рагуцкая
War
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Минус еще 1210 оккупантов, 36 артсистем и самолет: в Генштабе обновили данные по потерям врага

Благодаря усилиям Сил обороны Украины, накануне, 17 мая, российская оккупационная армия уменьшилась на 1210 захватчиков. Ликвидированы также 203 единицы военной техники и вооружений.

В частности, уничтожены вражеский самолет и 36 артиллерийских систем армии Путина. Обновленные данные по потерям врага по состоянию на утро 18 мая опубликовали на официальных ресурсах Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Минус еще 1210 оккупантов, 36 артсистем и самолет: в Генштабе обновили данные по потерям врага

Накануне, 17 мая, Силы обороны Украины уничтожили или ранили 1210 российских захватчиков: всего потери в живой силе в России с 24 февраля 2022 по 18 мая 2024-го составляют около 491 080 человек.

Активно продолжалась накануне и "демилитаризация". Так, враг потерял 13 танков (всего 7560 единиц), 43 ББМ (14595), 36 артиллерийских систем (12639) и одно средство ПВО (801).

РСЗО (1071), кораблей (26) и вертолетов (326) Россия 17 мая не теряла, а вот один самолет украинские воины уничтожили (в целом РФ потеряла их уже 354).

Уничтожены также 35 БПЛА оперативно-тактического уровня (10108), три крылатые ракеты (2203) , 65 единиц автомобильной (17169) и шесть единиц специальной техники (2075).

Напомним, накануне, 17 мая, оккупанты подтвердили гибель командира военной базы ПВО в результате удара по Крыму. Захватчик Александр Кулаков был "денацифицирован" 13 мая, во время ракетного удара по российской базе ПВО на горе Ай-Петри.

Также сообщалось, что в ночь на 17 мая СБУ и ГУР совершили ряд атак на Севастополь, Туапсе и Новороссийск. Для врага ночь выдалась жаркой, сообщалось о поражении ряда законных военных целей.

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