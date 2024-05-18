Минус еще 1210 оккупантов, 36 артсистем и самолет: в Генштабе обновили данные по потерям врага

Благодаря усилиям Сил обороны Украины, накануне, 17 мая, российская оккупационная армия уменьшилась на 1210 захватчиков. Ликвидированы также 203 единицы военной техники и вооружений.

В частности, уничтожены вражеский самолет и 36 артиллерийских систем армии Путина. Обновленные данные по потерям врага по состоянию на утро 18 мая опубликовали на официальных ресурсах Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Накануне, 17 мая, Силы обороны Украины уничтожили или ранили 1210 российских захватчиков: всего потери в живой силе в России с 24 февраля 2022 по 18 мая 2024-го составляют около 491 080 человек.

Активно продолжалась накануне и "демилитаризация". Так, враг потерял 13 танков (всего 7560 единиц), 43 ББМ (14595), 36 артиллерийских систем (12639) и одно средство ПВО (801).

РСЗО (1071), кораблей (26) и вертолетов (326) Россия 17 мая не теряла, а вот один самолет украинские воины уничтожили (в целом РФ потеряла их уже 354).

Уничтожены также 35 БПЛА оперативно-тактического уровня (10108), три крылатые ракеты (2203) , 65 единиц автомобильной (17169) и шесть единиц специальной техники (2075).

Напомним, накануне, 17 мая, оккупанты подтвердили гибель командира военной базы ПВО в результате удара по Крыму. Захватчик Александр Кулаков был "денацифицирован" 13 мая, во время ракетного удара по российской базе ПВО на горе Ай-Петри.

Также сообщалось, что в ночь на 17 мая СБУ и ГУР совершили ряд атак на Севастополь, Туапсе и Новороссийск. Для врага ночь выдалась жаркой, сообщалось о поражении ряда законных военных целей.