Отработали точно: воины-десантники уничтожили российский танк в районе Белогоровки. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать технику и личный состав российской оккупационной армии на поле боя. Накануне десантники сожгли очередной вражеский танк.

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Технику захватчиков ликвидировали в районе Белогоровки. Об этом в Telegram сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Успешную боевую работу воинов-десантников зафиксировали на видео. Российский танк уничтожили бойцы 90-го отдельного аэромобильного батальона Героя Украины старшего лейтенанта Ивана Зубкова 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины.

Танк был ликвидирован с помощью FPV-дронов. Для уничтожения вражеской техники десантникам потребовалось нанести несколько ударов с помощью БПЛА.

Напомним, утром 5 июля украинские военные нанесли удар по российским оккупантам в районе временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области. Целью атаки шести ударных дронов стал пункт управления 66 бригады управления ВС РФ.

Ранее воины ГУР показали, как за сутки испепелили более десятка единиц техники оккупантов. Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" показали результативную работу по уничтожению логистики российских захватчиков.

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