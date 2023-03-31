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"Отрыв башни гарантирован": украинские бойцы показали, как уничтожают вражескую бронетехнику на Донеччине. Видео

Анастасия Ковалева
War
2 минуты
3,9 т.
'Отрыв башни гарантирован': украинские бойцы показали, как уничтожают вражескую бронетехнику на Донеччине. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать технику российских оккупантов. Так, бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Билинского показали, как они беспощадно палят вражеские танки.

Видео дня

Об этом стало известно с Telegram-канала их бригады. Украинские защитники действовали при помощи Javelin (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Как джавелинщики 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского палят российскую бронетехнику в Донецкой области, это есть настоящее искусство. От восторга и порыва эмоций "отрыв башни" у вражеских танков гарантирован", – говорится в сообщении.

Сначала видео можно заметить, как колонна российских танков движется по полю. Украинские защитники подметили технику и взяли на прицел.

''Отрыв башни гарантирован'': украинские бойцы показали, как уничтожают вражескую бронетехнику на Донеччине. Видео

Далее солдат делает свой выстрел из Javelin.

''Отрыв башни гарантирован'': украинские бойцы показали, как уничтожают вражескую бронетехнику на Донеччине. Видео

Можно заметить, что удар был точным – российский танк загорелся.

''Отрыв башни гарантирован'': украинские бойцы показали, как уничтожают вражескую бронетехнику на Донеччине. Видео

На месте попадания в танки разгорается сильнейший пожар, который полностью уничтожает технику.

''Отрыв башни гарантирован'': украинские бойцы показали, как уничтожают вражескую бронетехнику на Донеччине. Видео

На одном из кадров видно, как оккупанты выпрыгивают из горящего танка.

''Отрыв башни гарантирован'': украинские бойцы показали, как уничтожают вражескую бронетехнику на Донеччине. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, на одном из направлений бойцы Сил специальных операций ВСУ совершили налет на врага и нанесли ему неизбежные потери. Перед этим украинские воины разведали вражеские позиции и дождались подходящего момента.

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