''Отрыв башни гарантирован'': украинские бойцы показали, как уничтожают вражескую бронетехнику на Донеччине. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать технику российских оккупантов. Так, бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Билинского показали, как они беспощадно палят вражеские танки.

Видео дня

Об этом стало известно с Telegram-канала их бригады. Украинские защитники действовали при помощи Javelin (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Как джавелинщики 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского палят российскую бронетехнику в Донецкой области, это есть настоящее искусство. От восторга и порыва эмоций "отрыв башни" у вражеских танков гарантирован", – говорится в сообщении.

Сначала видео можно заметить, как колонна российских танков движется по полю. Украинские защитники подметили технику и взяли на прицел.

Далее солдат делает свой выстрел из Javelin.

Можно заметить, что удар был точным – российский танк загорелся.

На месте попадания в танки разгорается сильнейший пожар, который полностью уничтожает технику.

На одном из кадров видно, как оккупанты выпрыгивают из горящего танка.

Как сообщал OBOZREVATEL, на одном из направлений бойцы Сил специальных операций ВСУ совершили налет на врага и нанесли ему неизбежные потери. Перед этим украинские воины разведали вражеские позиции и дождались подходящего момента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!