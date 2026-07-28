Отслеживали три суток: Силы обороны ликвидировали командира штурмовой роты РФ, который попал в кадр телекамеры. Видео

Командира штурмовой роты 352-го мотострелкового полка РФ капитана Сергея Ильяшенко с позывным "Юмиж" ликвидировали бойцы 43-й отдельной механизированной бригады. Операции предшествовала трёхдневная непрерывная слежка за передвижениями российского офицера, что позволило нанести точный удар.

Видео дня

О ликвидации российского оккупанта сообщил командир батальона 43-й отдельной механизированной бригады Роман Ковалев. Ранее российский телеканал "Звезда" посвятил ему сюжет о выживании после ранения.

Ильяшенко долгое время оставался одной из приоритетных целей украинских защитников на Купянском направлении. Российский офицер командовал штурмовой ротой 352-го мотострелкового полка и был хорошо известен украинским военным, которые уже давно отслеживали его деятельность.

Это была не случайная ликвидация, а заранее спланированная операция. В течение трёх суток военные непрерывно отслеживали маршруты передвижения капитана, рассчитывая наиболее подходящий момент для удара. К выполнению задачи были привлечены и другие подразделения 43-й ОМБр.

Главные истории дня

Ильяшенко уже дважды избежал смерти. Сначала он получил ранение в результате взрыва украинской 120-мм мины, однако после лечения вернулся на службу. Весной 2025 года офицер также выжил после атаки FPV-дрона.

После одного из ранений Ильяшенко стал героем репортажа российского телеканала "Звезда". Впервые он увидел видео своего ранения, находясь в госпитале, и вспоминал тяжелое состояние после полученных травм.

"Я лежал в госпитале. Это была действительно ужасная ситуация, потому что я ещё не восстановился полностью. Я плохо себя чувствую…", — говорил оккупант Ильяшенко в эфире.

Роман Ковалев также подчеркнул, что Купянск-Вузловой остается одним из самых горячих направлений фронта, где уже почти три года идут ожесточенные бои. При этом каждый метр этого участка обходится российским войскам в значительные потери, а украинские подразделения продолжают удерживать свои позиции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские защитники обнародовали новыедоказательства потерь среди российских военных. В сети появилось видео с документами оккупантов, погибших во время боевых действий в Украине.

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