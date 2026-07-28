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Выбрали смерть: 225-й отдельный штурмовой полк показал документы оккупантов, уничтоженных в Украине. Видео

Ольга Ганюкова
War
3 минуты
2,1 т.
Речь идет о 144 паспортах, принадлежавших оккупантам
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Украинские защитники обнародовали новые доказательства потерь среди российских военных. В сети появилось видео с документами оккупантов, погибших в ходе боевых действий в Украине.

По словам военных, эти люди имели возможность сдаться в плен, но не воспользовались ею. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба 225-го отдельного штурмового полка.

Обнародованные документы

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка продемонстрировали на видео документы уничтоженных российских военных. В частности, речь идет о 144 паспортах, принадлежавших оккупантам, участвовавшим в боевых действиях против Украины.

По словам военных, эти документы были собраны после боев, в которых противник понес потери.

Украинские защитники подчеркивают, что российские военные имеют возможность избежать гибели, если добровольно сложат оружие и сдадутся в плен.

Украинские военные показали документы уничтоженных оккупантов

Они подчеркивают, что пленным гарантируется защита в соответствии с нормами международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций.

В подразделении также обратились к военным РФ с призывом не рисковать жизнью и выбирать плен вместо участия в войне против Украины.

Украинские военные показали документы уничтоженных оккупантов
Украинские военные показали документы уничтоженных оккупантов
Украинские военные показали документы уничтоженных оккупантов
Украинские военные показали документы уничтоженных оккупантов
Украинские военные показали документы уничтоженных оккупантов

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении противник готовит штурмы на квадроциклах и мотоциклах.

Для этих штурмов оккупанты активно проводят аэроразведку и пытаются разминировать маршруты, чтобы обеспечить продвижение.

Также украинские военные ликвидировали укрытие российских оккупантов, которое те обустроили для защиты от ударов. Операцию провели с помощью FPV-дронов.

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