Выбрали смерть: 225-й отдельный штурмовой полк показал документы оккупантов, уничтоженных в Украине. Видео

Украинские защитники обнародовали новые доказательства потерь среди российских военных. В сети появилось видео с документами оккупантов, погибших в ходе боевых действий в Украине.

Видео дня

По словам военных, эти люди имели возможность сдаться в плен, но не воспользовались ею. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба 225-го отдельного штурмового полка.

Обнародованные документы

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка продемонстрировали на видео документы уничтоженных российских военных. В частности, речь идет о 144 паспортах, принадлежавших оккупантам, участвовавшим в боевых действиях против Украины.

По словам военных, эти документы были собраны после боев, в которых противник понес потери.

Украинские защитники подчеркивают, что российские военные имеют возможность избежать гибели, если добровольно сложат оружие и сдадутся в плен.

Главные истории дня

Они подчеркивают, что пленным гарантируется защита в соответствии с нормами международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций.

В подразделении также обратились к военным РФ с призывом не рисковать жизнью и выбирать плен вместо участия в войне против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении противник готовит штурмы на квадроциклах и мотоциклах.

Для этих штурмов оккупанты активно проводят аэроразведку и пытаются разминировать маршруты, чтобы обеспечить продвижение.

Также украинские военные ликвидировали укрытие российских оккупантов, которое те обустроили для защиты от ударов. Операцию провели с помощью FPV-дронов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!