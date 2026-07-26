"Никакие норы не спасут!" Украинские военные уничтожили укрытие оккупантов. Видео

Украинские военные уничтожили укрытие российских оккупантов, которое те обустроили для защиты от ударов. Операция была проведена с помощью FPV-дронов.

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В подразделении подчеркивают: никакие укрытия не гарантируют безопасности на поле боя. Соответствующие кадры показали Силы обороны Юга Украины.

Отмечается, что операторы дронов обнаружили укрытие оккупантов и нанесли точный удар. Для этого использовали FPV-дроны, которые позволяют поражать цели с высокой точностью.

Во 2-м батальоне беспилотных систем 122-й отдельной бригады территориальной обороны добавили, что пилоты работают методично – сначала выслеживают позиции противника, а затем находят уязвимые места для удара.

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Оккупанты пытались спрятаться в блиндажах и укрытиях с перекрытиями, однако это не спасло их от поражения. Дрон смог проникнуть в укрытие через отверстие и уничтожить позицию изнутри.

Операцию выполнили экипажи с позывными "Фата Моргана" и "F-35". В бригаде отмечают, что такие удары наносятся регулярно.

Военные добавляют, что продолжают систематически уничтожать позиции противника и вытеснять его с территории Украины.

Напоминаем, что удары, наносимые бойцами Сил обороны Украины по российской логистике, принесли неожиданный положительный эффект для ситуации на фронте. Помимо затруднения снабжения оккупационных войск на передовой, эти удары также вынуждают врага отводить личный состав с позиций.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины отразили масштабное механизированное наступление российских войск на Покровском направлении. В ходе боев 22 июля были уничтожены десятки единиц техники противника и значительное количество личного состава оккупационной армии.

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