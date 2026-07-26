Силы обороны нашли гениальный способ помочь фронту: неожиданные "плюсы" от атак на логистику РФ

Удары, наносимые бойцами Сил обороны Украины по российской логистике, принесли неожиданный положительный эффект для ситуации на фронте. Помимо трудностей со снабжением оккупационных войск на передовой, эти удары также вынуждают врага забирать личный состав с позиций.

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Оккупантов перебрасывают для защиты военного транспорта в составе российского аналога мобильных огневых групп. На это обратил внимание руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Что известно

Андрющенко назвал удары Сил обороны по российской логистике в прифронтовых районах "гениальным способом оттянуть ресурсы россиян с фронта". И речь здесь идет даже не о прямом следствии таких ударов в виде затруднения снабжения оккупантов на передовой и в ближнем тылу.

Дело в том, что для прикрытия военного транспорта оккупанты вынуждены были формировать большое количество мобильных огневых групп. Личный состав для них командование вражеской армии забирает с позиций на фронте.

Как это выглядит и какие масштабы это имеет – Андрющенко проиллюстрировал кадрами из временно оккупированного Мариуполя.

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"Россияне сейчас "прорываются" колоннами до 5 автомобилей (включая грузовики). На каждую такую "колонну" – от одной до трёх МОГ (аббревиатура от рос.."мобильная огневая группа". – Ред.). Различных. Только за эту неделю и только в направлении Донецка двигалось от 30 до 50 грузовиков в день. Немного меньше – в направлении Бердянеска. Плюс – бензовозы (тоже все с сопровождением)", – рассказал он.

Таким образом, речь идет о десятках таких групп, зафиксированных только в Мариуполе. То есть с передовой выведен огромный ресурс. Который, по оценкам Андрющенко, имеет весьма сомнительные успехи в своей новой роли – противодействии украинским дронам.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW оценили эффект от украинских ударов по Крыму. По оценкам аналитиков, они уже привели к коллапсу на полуострове — и ситуация имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению.

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