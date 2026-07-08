Коллапс логистики и не только: в ISW оценили последствия украинских ударов по Крыму
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Удары Сил обороны средней дальности направлены на поражение самых разнообразных целей во временно оккупированном Россией Крыму – от вражеских средств ПВО и грузовиков с нефтепродуктами до электроподстанций. В совокупности эти удары разрушают вражескую логистику на полуострове и не только.
Жизнь оккупантов в Крыму постепенно становится невыносимой. О ситуации рассказали в Институте изучения войны (ISW).
Что известно
Аналитики констатировали, что украинская кампания ударов средней дальности по множеству разнообразных целей, включая российские средства ПВО, транспортировку нефтепродуктов, другие логистические объекты и электрические подстанции, разрушает логистику в оккупированном Крыму.
Только накануне, 7 июля, командующий украинскими войсками беспилотных систем (ВСБ) майор Роберт "Мадяр"" Бровди сообщил, что украинские войска нанесли удары по восьми российским танкерам теневого флота, включая танкеры "Венера-3", "Санар-1", "Санар-17", "Климена", "Тети", "Алексей Саврасов", "Иван Черемисинов" и "Пенелопа", а также по одному сухогрузу и одному пароме в Азовском море, перевозившим бензин в оккупированный Крым.
Бровди намекнул, что удары по судам теневого флота будут препятствовать попыткам России транспортировать бензин в оккупированный Крым, а местный крымский канал в Telegram также подтвердил, что пораженные танкеры перевозили топливо на полуостров.
Сервис NASA FIRMS зафиксировал 7 июля две тепловые аномалии в Азовском море к северу от Керченского пролива.
В тот же день стало известно, что Силы обороны также нанесли удары по 44 энергрообъектам в оккупированном Крыму и на оккупированном юге Украины в период с 1 по 7 июля.
Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко писал о пожарах вблизи подстанций 110 кВ "Саки" и 330 кВ "Западно-Крымская", вблизи железнодорожной станции Саки и вблизи известной позиции системы ПВО С-400 в оккупированном Крыму.
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские войска также нанесли удары по двум железнодорожным мостам вблизи оккупированных населенных пунктов Роздольное (в 110 или 214 километрах от линии фронта) и Ички (примерно в 257 километрах от линии фронта), которые российские войска использовали для логистики.
6 июля Офис президента Украины в Автономной Республике Крым представил краткий отчет об украинских ударах по оккупированному Крыму в июне 2026 года.
Под прицелом оказались:
- более 15 российских систем ПВО и радиолокационных станций;
- нефтяные терминалы в оккупированной Феодосии;
- нефтяные резервуары на Камыш-Бурунской ТЭЦ в оккупированной Керчи;
- подстанции и Таврическая теплоэлектростанция в оккупированном Севастополе;
- Хлебовское подземное газохранилище в оккупированном Тарханхуте;
- Симферопольская газораспределительная станция;
- транспортная и мостовая инфраструктура, в частности вдоль автомагистралей А-291 Керчь – Симферополь – Севастополь – Таврида и М-14 Ростов-Крым;
- завод "Крымский титан" в оккупированном Армянске;
- российские военно-морские цели.
Советник главы оккупационных властей Крыма Олег Крючков 7 июля признал, что украинские удары привели к отключению электроэнергии в 18 районах на севере, в центре, на западе и на востоке оккупированного Крыма.
По словам гауляйтера оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо, на временно оккупированной территории региона происходят частичные или полные отключения электроэнергии, в связи с чем 7 июля там было объявлено чрезвычайное положение.
"Коллега" Сальдо, гауляйтер ВОТ Запорожской области Евгений Балицкий, также на днях признал, что украинские удары вызвали некоторые перебои с электроснабжением.
Крымские российские операторы связи ввели экстренный роуминг в оккупированном Крыму с 7 июля, чтобы абоненты могли подключиться к сетям других операторов в случае полного отключения электроэнергии.
"Украинские войска в последнее время активизировали свою кампанию ударов средней дальности по энергетической инфраструктуре, российских военных объектах и логистике в оккупированном Крыму и вблизи него, что вынудило российских чиновников приостановить железнодорожное сообщение и ограничить дорожное движение. Эти удары ослабляют систему противовоздушной обороны России, ограничивая её способность защищаться от ударов, которые всё чаще препятствуют логистике, лишают Россию возможности транспортировать топливо в оккупированный Крым, усугубляют дефицит топлива и затрудняют жизнь и деятельность на полуострове", – так в ISW охарактеризовали эффект украинских ударов средней дальности и их последствия для оккупантов.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW заявили, что в России имитируют готовность к миру накануне встречи Трампа и Зеленского.
Также аналитики обратили внимание на то, что Путин во время показательного совещания с военными РФ заявил о "значительных успехах" в Украине – и разоблачили ложь диктатора.
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