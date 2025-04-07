Отца потеряли дочь и сын: в Сумской области погиб командир отделения зенитного ракетного взвода из Винницкой области. Фото

Защищая Украину от российских захватчиков, свою жизнь отдал защитник из Винницкой области Сергей Ткач. Герой погиб 5 апреля 2025 во время выполнения боевых задач в Сумской области.

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Об этом сообщили на Facebook-странице бершадского городского головы Виталия Драгана и "Село Балановка Бершадская громада". У мужчины остались жена и двое детей.

"Сегодня получили страшное известие с фронта, опять болезненная потеря. Ткач Сергей Николаевич, 07.02.1993 г.р., младший сержант, командир отделения 3 зенитного ракетного взвода, погиб 05 апреля 2025 года в районе н.п. Миропольское Сумского района Сумской области при выполнении боевых задач", – говорится в сообщении.

Известно, что Сергей и его семья перед войной переехали в село Балановка Гайсинского района Винницкой области и успели о себе хорошо заявить. Супруги были порядочные, хозяйственные и доброжелательные. У мужчины были "золотые" руки, а местные помнят его как хорошего и старательного работника, верного друга, замечательного семьянина.

"В отчаянии и горе остались жена Катя, дочь и сын. О дате встречи и похорон Героя сообщим", – говорится в сообщении.

Напомним, на войне погиб защитник Василий Злагода, считавшийся пропавшим без вести. Старший солдат пал, выполняя боевое задание в Луганской области. У мужа остались жена Алина и дети: сыновья Иван и Михаил, дочь Анастасия. Также возвращения Героя ждали мать Евдокия Николаевна, сестры Инна и другие родные и друзья.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в результате вражеского обстрела погиб военный из Ворзеля Киевской области, участник АТО Александр Неточаев. Жизнь мужественного 34-летнего защитника оборвалась 30 марта. Герой еще в 2016 году стал на защиту государства.

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