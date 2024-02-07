'Ответим на каждую ракету и каждый 'Шахед': Зеленский пообещал нанести России максимальные системные потери. Видео

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что задача Украины на 2024 год не только защитить себя от российских воздушных атак, но и нанести Москве максимальные системные потери. Он пообещал, что мы ответим государству-агрессору на каждый его "шахед" и ракету.

Об этом глава государства заявил в обращении к украинскому народу и миру в конце 714-го дня войны. Президент напомнил, что Россия в этот день атаковала ракетами ряд регионов Украины – Киев, Николаев, Харьков, Львовщина, Днепровщина, Хмельнитчина, Херсонщина. Есть погибшие, раненые и разрушения.

"Мы ответим России на каждую ракету, каждый "шахед". И наша задача в этом году – не только максимально усилить наш воздушный щит и дальнобойные возможности Украины, но и нанести России максимальные системные потери", – сказал Зеленский.

В частности, как подчеркнул президент, это касается замороженных российских активов – и государства-террориста, и лиц, связанных с ним.

"Все должно быть конфисковано и работать в защиту от террора. Это справедливо – отвечать террористу. Справедливо уничтожать террористов. И справедливо заставить государство-террориста платить за то, что оно делает. И мы максимально энергично работаем с нашими партнерами, чтобы решения по российским активов было как можно быстрее", – сказал он.

Президент также раскрыл детали переговоров в Киеве с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Среди прочего их разговор касался конфискации российских активов. Такое решение, как подчеркнул Зеленский, доказывает "наше общее уважение к международному праву и полное пренебрежение к государству-террористу".

Глава государства рассказал Боррелю о ситуации на поле боя в Украине и потребностях украинской армии.

"Мы говорили о европейском решении по миллиону снарядов для артиллерии для наших воинов. И я благодарен за все усилия, чтобы реализовать это решение и чтобы дать нашим ребятам на передовой больше возможностей. Господин Боррель пообещал, что договоренности будут реализованы. Также сегодня говорили и о ключевых вопросах наших отношений безопасности – Украины и Европейского Союза. Ожидаем, чтобы создание Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира состоялось максимально эффективно", – сказал глава государства.

Также Зеленский провел встречу со спикером и депутатами парламента Болгарии. Он отметил, что в Украине очень ценят поддержку и принципиальность этой страны.

"Мы обсудили с представителями болгарского парламента и работу по формуле мира, и ситуацию в нашем Черноморском регионе, и наше двустороннее сотрудничество, в частности в оборонной сфере. Болгария, спасибо!" – сказал он.

В конце Зеленский отметил воинов Сил обороны Украины, воюющих с врагом на передовой.

"Сегодня есть за что отметить 47-ю отдельную механизированную бригаду. Это Авдеевское направление. Спасибо вам, воины, за вашу храбрость. Марьинское направление – 79-я отдельная бригада ДШВ. Спасибо! Бахмутское направление – 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" – молодцы, воины! Северское направление – 54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Мазепы и 81-я отдельная аэромобильная бригада. Спасибо всем вам, воины, за вашу крепость! Конечно, наши артиллеристы – 40-я отдельная артиллерия. Спасибо за меткость!" – подытожил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Боррель отметил, что страны Европейского Союза должны поставить Силам обороны Украины 1,155 миллиона боеприпасов до конца 2024 года. Сначала в ЕС обещали нашему государству 1 миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года.

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