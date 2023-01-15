''Отвратительно'': Трюдо отреагировал на циничный удар РФ по дому в Днепре

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил безоговорочное осуждение ракетного удара по многоэтажному дому в Днепре. По его словам, действия российской армии отвратительны.

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Также он пообещал впредь поддерживать народ Украины. Об этом Трюдо написал у себя в Twitter.

По словам главы канадского правительства, атаки России на жилые дома в Украине совершенно неприемлемы.

Трюдо подчеркнул, что в будущем Канада будет обеспечивать необходимую поддержку Украине.

"Атаки России на жилые дома в Днепре (Украина) отвратительны и совершенно неприемлемы. Канада безоговорочно осуждает это насилие – мы поддерживаем народ Украины и будем и впредь обеспечивать ему необходимую поддержку", – написал премьер-министр.

Напомним, 14 января в ходе ракетной атаки по Украине Россия ударила по многоэтажке в Днепре. Обрушен один из подъездов, под завалами остаются люди. Погиб по меньшей мере 21 мирный житель, ранены 73 человека, среди которых дети.

Ранее сообщалось, что днем 15 января во время разбора завалов уничтоженной российской ракетой многоэтажки в Днепре удалось спасти женщину. Сотрудники ГСЧС услышали голос пострадавшей и спустя некоторое время нашли ее под завалами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В субботу, 14 января, во время массированной атаки по Украине Россия ударила ракетой по многоэтажке в Днепре. Был разрушен один из подъездов, есть погибшие и раненые, среди которых дети.

– В Воздушных силах ВСУ рассказали, что оккупанты попали в многоэтажное здание в Днепре авиационной ракетой Х-22. Она имеет боевую часть 950 кг и предназначена для уничтожения авианосных групп в море.

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