Ожидал оккупации региона: СБУ задержала информатора РФ, корректировавшего удары по Днепропетровщине. Фото

Служба безопасности задержала еще одного информатора РФ, который корректировал удары по прифронтовому городу Синельниково в Днепропетровской области и ожидал оккупации региона. Задержанным оказался 30-летний местный житель.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ. Мужчина привлек внимание оккупантов своими прокремлевскими комментариями в мессенджерах, в частности, где выражал поддержку "присоединению" области к составу РФ.

В одном из чатов с ним связался находящийся под контролем российской разведки администратор российского Telegram-канала. После привлечения к сотрудничеству с оккупантами информатор начал собирать координаты для новой серии авиаударов по Синельниковскому району.

Для выполнения задачи врага фигурант обходил территорию, где скрыто фиксировал места скопления подразделений украинских войск. В то же время он собирал информацию и фотографировал местные электроподстанции. После разведывательных вылазок информатор передавал собранные данные русскому куратору.

Служба безопасности Украины разоблачила злоумышленника и задержала его по месту жительства. Также были приняты меры по обеспечению безопасности пунктов базирования Сил обороны. В ходе обысков у задержанного изъяли мобильный телефон, с которого он общался с врагом.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ и других формирований в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила агента ФСБ, готовившего ракетные удары по Кировоградщине. 34-летний местный житель сливал российским спецслужбам информацию о базировании и маршрутах движения украинских войск, готовя почву для ракетных ударов по региону.

Напомним, что в Донецкой области задержан дежурный агент, который помогал российской армии прорываться в Мирноград. Предатель способствовал оккупантам в подготовке боевых операций на Покровском направлении.